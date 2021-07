Afghánským spolupracovníkům je třeba pomoci co nejdříve, vláda mohla jednat rychleji, shodli se Marhoul a Tureček

„Domnívám se, že vláda k tomu byla až ‚dotlačena‘, hlavně tou iniciativou Spojených států amerických,“ uvedl v Událostech, komentářích Marhoul. Tuzemský kabinet by si podle něj uřízl ostudu, kdyby na rozdíl od jiných spojeneckých armád svým spolupracovníkům nepomohl. Například Spojené státy už evakuovaly první dvě stovky lidí.

„Nemyslím si, že všichni naši spolupracovníci by tam byli zavražděni a podřezáni, byť to riziko by jim hrozilo. Nicméně vidím samozřejmě tu prodlevu. To, že Američané odejdou z Afghánistánu, to dohodl Donald Trump s Talibanem loni na konci února,“ připustil Tureček, že reakce české vlády mohla být rychlejší.

„Zase vidím určitou polehčující okolnost pro naši vládu – třeba se bála reakce české veřejnosti, která je ostražitá vůči čemukoliv, co přichází z muslimského světa. Možná se vláda bála toho, co lidé řeknou na to, že se sem mají přesunout naši spolupracovníci, kteří jsou muslimského vyznání. Druhá věc je, že naše vláda s tím nemá zkušenost,“ dodal Tureček s tím, že na rozdíl od USA či Izraele Česko dosud takové evakuace neprovádělo.