Reportéři ČT: Vjezd do výzkumného areálu v Praze blokují návěsy. Majitel silnice od nich dává ruce pryč

přehrát video Reportéři ČT: Palermo v Břechovicích

Nepojízdné návěsy už rok a půl komplikují život technologickým firmám, které působí v areálu v Běchovicích. Znemožňují hlavně průjezd kamionů s materiálem a zbožím. Zablokované cesty patří podnikateli Miloslavu Štěpánovi, ten ale v areálu nepodniká a tvrdí, že s návěsy nemá nic společného. „Já jsem pouze majitel komunikace, nikoliv žádného auta, takže do těch aut mi popravdě moc není,“ řekl už dříve Štěpán. Podle zákona ale jako majitel veřejné komunikace musí průjezdnost zajistit, k tomu se ale zatím nemá. Firmy jsou přesvědčeny, že za problémem stojí právě majitel cest Lidé ze společností, které v areálu působí, jsou přesvědčeni, že majitel dělá pravý opak a za celou akcí s vraky ve skutečnosti stojí. „Já osobně jsem ho tady přistihl a vyfotil, když organizoval navážení jednoho z vraků,“ uvedl ředitel společnosti Sécheron-Hasler Jaromír Šatánek. „Asi chce nějak vyšponovat cenu, za kterou bychom to my vlastníci tohoto areálu koupili, či možná chce to, abychom mu levně prodali naše pozemky,“ řekl ředitel společnosti Hybler Group Adam Kuršel. „Což i nám majitelům řekl do očí, ale samozřejmě je to člověk velice chytrý, takže to nikde nenapíše, ale výsledek jeho činnosti vidíme tady,“ doplnil jednatel firmy Kovové profily Zbyněk Vitošek. Miloslav Štěpán se ale Reportérům odmítl vyjádřit a zaslal pouze nahrané vyjádření. „Komunikace na pozemku 1327/1 odmítám prodat a nenechám se nikdy nikým a ani žádnou kampaní či jiným způsobem k prodeji těchto pozemků dotlačit,“ uvedl ve vyjádření. Do areálu se nastěhovali bezdomovci Místní úřad už zahájil několik řízení, jejich konec je ale zatím v nedohlednu. Od loňského září se navíc situace v technologickém areálu ještě více vyhrotila. Přibyly buňky, ve kterých nyní žije několik lidí. „V těchto obytných buňkách jsou umístěni různí - řekněme lidi bez domova, kteří užívají nejspíše drogy,“ myslí si Kuršel. Jeden z „nových obyvatel“ uvedl, že se jedná o charitu, že jim někdo dal bydlení. Podle pracovnice organizace Nezbeda Reginy Kuncové se tam zdržuje zhruba 20 lidí.

Lidé z firem se kvůli novým obyvatelům necítí bezpečně. Vadí jim také to, jak lokalita působí například na zahraniční klienty. „Představte si, že vám přijede klient z Ameriky, klient z Japonska, a jde kolem toho, jak tam paní čůrá, kadí a podobně. Co mu máte říct?,“ sdělil ředitel firmy Zkušebnictví, a.s. Robert Jech. Lidé bez domova jsou také často agresivní. Společnosti si myslí, že i za tímto problémem stojí Štěpán. „Tušíme, že to má spojitost s majitelem komunikací, ale prokázáno to nemáme. Všichni, kteří se kolem toho pohybují, tak v tomto směru nekomunikují a pouze škodí,“ uvedl Jech. „Co se těch bezdomovců týče, tak i když tam nemám žádné právo zasahovat do cizích vozidel, tak samozřejmě mi to natolik vadí, že jsem je odtamtud již dvakrát nechal vyhnat bezpečnostní agenturou, stálo mně to dost peněz. Bohužel se teda vždycky vrátili zpět. Je mi to líto, ale já nemám peníze ani sílu na to, abych je odtamtud denně vyháněl,“ uvedl majtel komunikace ve svém vyjádření. Letitý problém? Informace o podnikatelských praktikách Miloslava Štěpána se na veřejnosti objevily už v roce 2003. Například Televize Nova ve své reportáži popsala případy, kdy důvěřiví lidé kvůli půjčce od Štěpánovy společnosti přišli o nemovitosti. „On (Štěpán) ze začátku vystupoval jako takový seriózní hodný strejda, který jim vlastně chce pomoct,“ uvedla bývalá reportérka TV Nova a nynější redaktorka Seznam Zpráv Marcela Sobotková. Řekla, že podnikatel vyžadoval ručení nemovitostí za úvěr, ale nesepisoval s lidmi smlouvu o půjčce ani zástavní smlouvu, ale rovnou kupní smlouvu. „Měli jsme tam případ muže, který si vlastně půjčil od pana Štěpána 850 tisíc a ručil za to nemovitostí,“ popsala Sobotková s tím, že nemovitost měla hodnotu asi osm milionů korun. Klientovi to prezentoval jako formalitu, uváděl, že nemá o nemovitost žádný zájem. „O ten dům (klient) přišel, protože pan Štěpán se rozhodl, že uplatní na katastru tu kupní smlouvu, vlastně si ten dům nechal,“ popsala redaktorka Seznam Zpráv. Klientovi tak z majetku nezbylo prakticky nic. „V době té reportáže jsem se přibližně již rok soudil o jednu řádně uzavřenou kupní smlouvu, ze které ta protistrana chtěla vycouvat, s čímž jsem nesouhlasil. Protistrana nakonec po odvysílání reportáže vzala žalobu zpět, omluvila se mi za výroky, které v reportáži padly, a později ještě došlo k uzavření dohody o narovnání ke sporné kupní smlouvě,“ uvedl ke kauze Štěpán. Podle Sobotkové se ale někteří lidé Štěpána báli, protože se údajně obklopoval skupinou rusky mluvících mužů, kteří za něj měli dělat špinavou práci. „Ty lidi vystěhovávali a tak dále,“ uvedla. V areálu už v dubnu letošního roku došlo k odstranění několika návěsů, ty s bezdomovci ale na místě zůstaly. „V podstatě můžeme odtáhnout všechny vraky, které tvoří překážku silničního provozu,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk. Případ pro ambasády Dohromady policisté odstranili šest návěsů. Za odtah jednoho policie zaplatila třicet tisíc korun. Akce z letošního dubna ale firmám příliš nepomohla. „30. dubna byly odtaženy dva návěsy a 20. května sem přibyly další tři návěsy. Takže situace se nijak nezlepšila,“ popsal Kuršel. Do sporu se už zapojily také tři ambasády, na které se obrátily běchovické společnosti se zahraničními majiteli. „Švýcarské velvyslanectví jsme podrobně informovali, požádali jsme je o podporu. Byli tou situací zděšeni, pevně věřím, že podnikají příslušné kroky na oficiálních místech této republiky,“ uvedl Šatánek. Vyjádření ambasády se ale získat nepodařilo, protože stále probíhá právní řízení.