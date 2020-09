Příjezdové cesty do firem blokují vraky. Úřady i policie si věc jen bezradně přehazují

„Na mě to působí jako prvky mafiánského kapitalismu. Je to na úrovni vybírání výpalného,“ přidává ředitel EGU-HV Laboratory Jan Lachman. Podle starosty městské části Praha-Běchovice Ondřeje Martana (ODS) je takové jednání majitele silnice společensky nepřijatelné. „Ale těžko se bránit,“ dodává.

„Cena jsou desítky milionů,“ popisuje Šatánek přemrštěnou částku, kterou za silnici Štěpán požaduje. „Řekli jsme si, to je úplný nesmysl, to takhle nejde, vždyť si pořád vymýšlíte stále více a více,“ dodává Vávra.

„Já jsem pouze majitelem komunikace, nikoliv žádného auta, takže do těch aut mně nic není,“ říká Štěpán. „Byl při tom, když se sem ty vraky dávaly, několikrát přichycen, dokonce i policií a kamerami. Navíc třeba toto bílé auto, od toho se našel techničák, kdy přímo to auto vlastní pan Štěpán,“ říká ale ředitel firmy Hybler Group Pavel Vávra.

Silnice může zůstat neprůjezdná roky, varují úřady

Zákon ale hovoří jasně, ať už vraky patří komukoliv, Štěpán je jako majitel cest, kde stojí, zodpovědný za jejich průjezdnost. Vlastní totiž takzvané veřejně přístupné účelové komunikace. „Je to opravdu na majiteli komunikace, aby pevnou překážku, která brání obecnému užívání, odstranil,“ potvrzuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Firmy z běchovického areálu Štěpána o zprůjezdnění cest požádaly. Ale neuspěly, obrátily se proto na policii i místní úřady. Ty si místo pomoci případ mezi sebou jen přehazují. Nepomohl jim ani starosta, ten se brání, že nemá jak.

„Je to na hlavu, je to těžký problém a není to problémem obce,“ říká starosta Martan. Exekutivním orgánem státu má být podle něj v tuto chvíli pražská policie. Ta sice podle mluvčího Jana Daňka o odtažení vraků přemýšlela, chybí jí k tomu ale technika.

Odstranit vraky z cest v běchovickém areálu může Štěpánovi nařídit pouze silniční úřad v Újezdu nad Lesy. Jak vyplývá z rozhodnutí úřadu, na začátku července Štěpána vyzval, aby vraky a další překážky odstranil, a dal mu na to dva měsíce. Dodnes se ale nestalo nic.

Štěpán tvrdí, že o žádném takovém rozhodnutí neví. Úřad ho zase podle svých slov nemůže donutit, aby dodržoval zákon a vraky rychle odstranil. Proti jeho rozhodnutí se totiž podnikatel může odvolat a v krajním případě se soudit. „Můžeme se bavit o měsících, v některých případech se jedná i o roky, než je správní řízení dokončeno,“ popisuje tajemnice městské části Praha 21 Šárka Zátková.

„Naši švýcarští majitelé to nemůžou pochopit, že stát nereaguje. Je to pro ně úplně jako z jiného světa,“ popisuje Šatánek.

Pokud budou podle Lachmana vraky na příjezdových cestách stát další měsíce a roky, aniž by se společnost bránila svépomocí, hrozí podle něj, že firma z areálu zmizí. „Což je samozřejmě asi účel celého toho projektu,“ připouští. „Ale to samozřejmě my nepřipustíme, aby to takhle dopadlo,“ dodává.