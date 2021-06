Odklon od uhlí by mohl přijít dříve, než plánuje vláda, míní politici. Zdůraznili plánování investic

Že ministerstvo zaspalo, si myslí i členka výboru pro životní prostředí Karla Maříková (SPD) . „Měli to řešit nejen právníci, ale mělo se to snažit řešit i trošku diplomatickou cestou. Česká strana měla komunikovat s tou polskou,“ uvedla v debatě.

Podle Maříkové by mělo být prioritou, aby v době odklonu od uhlí uměla Česká republika čistou energii vyrobit a nemusela ji dovážet. Pěnčíková si dokáže přestavit i dřívější datum opuštění uhlí. Jurečka se vyslovil pro odklon od uhlí do roku 2030. Stejné datum podpořil i bývalý ministr zemědělství Petr Bendl (ODS) .

Piráti a Starostové, kteří spolu tvoří volební koalici, počítají s pozdějším datem, a to s odklonem do roku 2033. Podle členky výboru pro životní prostředí Jany Krutákové (STAN) je třeba připravit projekty, které k ukončení těžby budou směřovat, prostředky už na ně podle ní mají být vyčleněné. Transformovat energetický průmysl za 12 let je reálné i podle předsedkyně poslaneckého výboru pro životní prostředí Dany Balcarové (Piráti).

Nutné je podle ní ujasnit, kam konkrétně půjdou prostředky na podporu obnovitelné energie. Peníze dle jejích slov budou i na rozvoj regionů postižených těžbou uhlí, a to 40 miliard euro z Fondu spravedlivé transformace.

Dostavbu Dukovan je dlouhodobým tématem na české politické scéně

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové je třeba do budoucna počítat s „vyváženým energetickým mixem“, uhlí by tedy neměl nahradit pouze jeden druh energie. Chybět by neměly obnovitelné energie a jádro. „Z hlediska jádra se ale na to díváme také pohledem bezpečnosti, a také samozřejmě ceny,“ řekla.