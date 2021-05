Reakce správná, dozvuky sporné. Politici v debatě většinově ocenili české kroky v kauze Vrbětice

Jan Skopeček (ODS) oceňuje počáteční sjednocení české politické scény v rusk kauze. Naopak mu vadí, že se z ní především kvůli plánované cestě do Moskvy vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) stala „česká bramboračka“, což negativně vnímají v zahraničí. Společně s výroky prezidenta Miloše Zemana a ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) to podle něj nahrálo Rusku.

Ocenil podporu především od některých zemí, u starých členů EU vnímal „trošku vlažnější“ reakci. Podotkl, že třeba Německo a Francie mají silné obchodní vztahy s Ruskem: „Je to reálpolitika“.

S tím souhlasí Jiří Kobza (SPD): „Tato akce v první řadě ukázala, kdo z našich spojenců má jak velké obchodní zájmy v Rusku.“ Uvedl příklad USA a Německa a jejich postoje umožňujícího stavbu plynovodu Nord Stream 2.

Pokud by aféra způsobila, že by Česko nepostavilo nové bloky v jaderné elektrárně Dukovany, zemi by to podle něj poškodilo. Obává se, že snížení počtu diplomatů způsobí problémy podnikatelům i krajanům z obou stran. Rusko nepovažuje za nepřátelské.