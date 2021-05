Omluvte se Hamáčkovi, vyzvala Maláčová. Pekarová Adamová si za slovem „vlastizrada“ stojí

Po publikaci textu serveru Seznam Zprávy o tom, že vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) chtěl zamést pod koberec výbuch ve Vrběticích výměnou za dodávky ruské vakcíny Sputnik V, Pekarová Adamová několikrát na Hamáčkovu adresu vyřkla slovo „vlastizrada“. Šéfka TOP 09 si za svým názorem i nadále stojí.

„Já bych na tom nic neměnila, naopak. Každý další den ukazuje, že opravdu pan Hamáček není schopen vysvětlit důvody své cesty (do Moskvy). Víme už zcela jistě, že lhal, že se jednalo o kamufláž – to potvrdilo hned několik zdrojů. Může tomu věřit jenom někdo, kdo je hluchý, slepý a další okolnosti nechce vidět,“ řekla Pekarová Adamová.

To, že chtěl Hamáček vyměnit informace o Vrběticích za Sputnik, podle Pekarové Adamové zatím nikdo nevyvrátil. „Já jsem řekla, že je to vlastizrádného charakteru, já jsem ho nenazvala vlastizrádcem. Je ale důležité říci, kdo by měl vysvětlit tu cestu, a to je pan Hamáček. On se místo toho dále zaplétá do svých lží,“ míní. Dodala také, že svá slova o vlastizradě zpět nevezme.

Maláčová: Omluvte se panu Hamáčkovi

„Vy jste obvinila prvního místopředsedu vlády z vlastizrady na základě lživého a vykonstruovaného článku,“ reagovala na slova Pekarové Adamové Maláčová. Dodala také, že doposud nebyly předloženy žádné důkazy. „Teď couváte z té situace na místo toho, abyste se omluvila, a točíte to kolem cesty do Moskvy. Myslím, že by bylo dobré omluvit se panu Hamáčkovi,“ vyzvala šéfku TOP 09 Maláčová.