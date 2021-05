Hamáček odmítl, že by chtěl Rusům slíbit zatajení Vrbětic. Předem věděl, že informace o zapojení GRU měla i média

„Za prvé, s národními zájmy se neobchoduje. Za druhé, všichni, kdo na schůzce seděli, věděli, že informaci o tom, jak to ve Vrběticích bylo, mají kromě nás i média. Ptám se, pokud má platit šílená konstrukce Janka Kroupy, co jsem měl Rusku slíbit ve chvíli, kdy jsem věděl, že nejmenované médium má tu informaci kompletní. Šlo jenom o to, kdo zareaguje dříve – jestli Česka vláda nebo novináři,“ uvedl.

Hamáček to naopak během dne několikrát popřel. V Interview ČT24 řekl, že informace Seznamu se týkaly schůzky, na které se o žádné výměně s Ruskem nehovořilo. Odmítl, že by vůbec bylo možné slíbit Rusům ututlání vyšetřování výbuchů ve Vrběticích, protože informace v té době již měli někteří novináři.

Jednání se tedy podle Hamáčka týkalo pouze postupu proti Rusku. „Řešili jsme celou řadu věcí. Souvisely s přípravou ČR na ta zjištění. Od začátku jsme věděli, že pokud má ČR zareagovat, musí to být velmi razantní a velmi pravděpodobně bude jediné možné řešení vyhostit část ruských diplomatů. Velmi pravděpodobně ty, u nichž víme, že jsou příslušníky zpravodajských služeb,“ řekl.

Hamáček spolu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) oznámil 17. dubna, že české bezpečnostní složky zjistily, že je za explozemi ve Vrběticích ruská tajná služba GRU. Hamáček, jenž byl v té době pověřeným ministrem zahraničí, rozhodl o vyhoštění osmnácti pracovníků ruské ambasády, které české bezpečnostní složky identifikovaly jako příslušníky ruských tajných služeb. Následně prohlásil vicepremiér cestu do Moskvy, kterou odvolal krátce před klíčovou tiskovou konferencí, že šlo o zastírací manévr, aby mohl povolat do z Moskvy českého velvyslance Vítězslava Pivoňku.

„Soustředili jsme se na to, aby na ruské straně nevzniklo podezření, že se děje něco nestandardního. To se podařilo. Když pan velvyslanec dorazil na ministerstvo na jednání, můj dojem byl, že nevěděl, pro co si přišel a z jakého důvodu,“ poznamenal Hamáček. Zároveň připustil, že do tohoto manévru nikoho nezasvětil – ani premiéra Babiše, který se podle Hamáčkových slov dozvěděl, že do Moskvy ve skutečnosti nechce jet, až den před vyhoštěním Rusů.

Janka Kroupu naopak Jan Hamáček obvinil, že napsal nedostatečně podložený článek. „Neobsahuje žádnou citaci, není tam žádná přímá řeč. Pan redaktor Kroupa tvrdí, že hovořil se všemi účastníky jednání na ministerstvu vnitra, ale žádný zvukový záznam nepředložil,“ uvedl vicepremiér. Zároveň připomněl, že se Kroupa v minulosti občas zmýlil. „Doufám, že si je informacemi stejně jist jako informacemi, které dostaly do vazby Věru Jourovou nebo informacemi, které skončily u soudu a ukázalo se, že pan redaktor nemluvil pravdu,“ řekl.