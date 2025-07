Rada EU aktivovala výjimku z rozpočtových pravidel kvůli obraně

„V této kritické chvíli musí investice do našich obranných schopností zůstat naší nejvyšší prioritou. Aktivace národní únikové doložky umožní členským státům zvýšit výdaje na obranu a zároveň si zachovat udržitelné veřejné finance,“ řekla ke kroku ministryně hospodářství předsednického Dánska Stephanie Loseová.

Armádu jsme dlouho zanedbávali a teď se nám to vrací, myslí si Vystrčil

Evropská komise aktivaci výjimky doporučila

Podle Paktu stability a růstu nesmí schodek veřejných financí překročit tři procenta hrubého domácího produktu (HDP) a veřejný dluh šedesát procent HDP, případně se musí snižovat. Evropská komise v takzvaném jarním balíčku evropského semestru doporučila členským zemím nyní odsouhlasenou výjimku aktivovat.

Výjimka se vztahuje na období čtyř let a do flexibilního rámce bude možné zahrnout až 1,5 procenta HDP. V praxi to znamená, že Evropská komise a Rada EU se mohou rozhodnout nezahájit řízení kvůli nadměrném schodku u patnácti členských států i v případě, že překročí plán čistých výdajů schválený Radou, pokud půjde toto překročení na vrub zvýšených výdajů na obranu. U všech ostatních výdajů zůstávají členské státy vázány rozpočtovými pravidly.

Česko by podle vládního plánu mělo v příštích letech zvyšovat výdaje na obranu o 0,2 procenta HDP ročně tak, aby do roku 2030 dosáhly tří procent HDP.