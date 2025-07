Armádu jsme dlouho zanedbávali a teď se nám to vrací, myslí si Vystrčil

Česko podle šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS) dlouhodobě zanedbávalo armádu, svoji bojeschopnost, spoléhalo se na NATO i USA a nyní se to zemi vše vrací. Mírovou dividendu, kterou jsme si vybrali, budeme muset nějak vrátit, a to možná bude trochu i bolet, ale je to nutné, řekl v úterním Interview ČT24. Kdo podle Vystrčila prohlašuje, že se nemusí investovat do armády, tak tím říká, že je možné vystavit obyvatelstvo velkému nebezpečí. Pořad moderoval Daniel Takáč.