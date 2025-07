Decroix s Pavlem diskutovala o dětském certifikátu a další legislativě

Novela dává větší přednost alternativním trestům a některé činy částečně dekriminalizuje. Soudy by mohly ukládat peněžitý trest za jakýkoli trestný čin vyjma zvlášť závažných zločinů nebo přečinů týrání svěřené osoby a osoby žijící ve společném obydlí.

Auditor bitcoinové kauzy

Ve věci bticoinové kauzy Decroix prohlásila: „Výběrové řízení na auditora nyní dokončujeme a zítra (ve středu) bych ráda představila jak výsledky tohoto, tak některé další kroky vládě a následně nějakým souhrnným způsobem o tom informovala veřejnost na tiskové konferenci po vládě.“ Doplnila, že bitcoinová kauza nebyla předmětem její schůzky s prezidentem.

Kvůli přijetí miliardového bitcoinového daru od dříve odsouzeného pachatele trestné činnosti Tomáše Jiřikovského rezignoval předchůdce Decroix Pavel Blažek (ODS). Ministryně jmenovala k objasnění kauzy koordinátora a vypsala výběrové řízení na externího auditora, který má zkoumat postupy a procedury ministerstva. V původně stanovené lhůtě se ministerstvu žádný zájemce o provedení auditu nepřihlásil.

Ministerstvo audit poptávalo v otevřeném výběrovém řízení jako zakázku malého rozsahu, tedy do tří milionů korun. Prověrka má mimo jiné zhodnotit, zda úředníci při přijetí miliardového bitcoinového daru dostatečně zkoumali rizika spojená s identitou dárce, odsouzeného obchodníka s drogami. Decroix už dříve deklarovala, že veřejnost chce s výsledky auditu seznámit do konce srpna, tedy ještě před volbami do Poslanecké sněmovny.