Hnutí, které v Rusku čtvrt století monitorovalo volby, končí

Nezávislé hnutí Golos, které v Rusku čtvrt století monitorovalo volby, v úterý ohlásilo svůj konec. Organizace oznámila ukončení své činnosti necelé dva měsíce poté, co soud uznal vinným ze spolupráce s takzvaně nežádoucí organizací jednoho z šéfů Golosu Grigorije Melkonjance a poslal ho na pět let do vězení. Čelný představitel organizace vinu už dříve odmítl.