Ruské regionální „volby“ podle očekávání opanovala vládní strana Jednotné Rusko. V některých oblastech dokonce posílila. Překvapivý byl nejčastější způsob hlasování. Zatímco elektronicky v Moskvě hlasovaly tři miliony lidí, klasický lístek do urny vhodilo jen 142 tisíc voličů. Elektronické hlasování bylo povoleno ve 25 regionech. Podle analytiků během něj docházelo k podvodům. „S volbami to nemělo nic společného,“ okomentoval v Událostech, komentářích ruské hlasování politolog Michael Romancov z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

V Rusku žádné hlasování označované jako volby neprobíhá tak, jak jsou lidé zvyklí v západních demokraciích, připomněl Romancov. „Volby musí být demokratické, spravedlivé a soutěživé – a to se v Rusku nestalo. Byl to podvod od začátku do konce,“ zdůraznil Romancov.

Kreml se pod vedením Vladimira Putina snaží organizováním hlasování pouze legitimizovat svůj režim, dodal expert. „Lidé tomu buď věří, nebo se přizpůsobí, protože je k tomu třeba i nutí zaměstnavatel – anebo jsou vůči hlasování lhostejní,“ nastínil politolog.