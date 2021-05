Část opozice žádá vysvětlení Hamáčkovy cesty do Moskvy na uzavřeném jednání sněmovny

Opoziční koalice Spolu žádá uzavřené jednání sněmovny, na kterém by zpravodajci osvětlili dění kolem kauzy Vrbětice a důvody Hamáčkovy cesty do Moskvy. „Budeme požadovat, aby dnes (v úterý) proběhlo uzavřené jednání Poslanecké sněmovny, aby tam byli přizváni šéfové všech tří služeb z České republiky a aby podali jasné vysvětlení toho, co se od 7. dubna odehrávalo,“ zdůraznil Marian Jurečka, předseda lidovců, kteří jsou součástí koalice Spolu.

„My to podpoříme, my jsme vyjasnění cesty chtěli vždy,“ uvedl i předseda SPD Tomio Okamura, podle kterého bude uzavřené jednání i v souladu s tím, že se vláda zpovídá sněmovně. „Máme právo vědět o tom, za jakým účelem a s jakým obsahem jdou ministři jednat do zahraničí,“ řekl Okamura. Vyjasnění už podle něj mělo přijít dávno.

Zástupci ČSSD, mezi kterými byl i Hamáček, na brífinku před jednáním sněmovny uvedli, že podpoří, aby se komora zabývala informacemi serveru Seznam Zprávy. Je třeba podle nich některé fámy vyvrátit.

Podle komunistů by se měli poslanci věnovat spíš situaci v podniku Liberty Ostrava nebo stavebnímu zákonu. „Pokud si opozice představuje, že každé jednání sněmovny začne novinovým článkem a nedostaneme se až do voleb k programu jednání sněmovny, potom je to určitá politika,“ uvedl Leo Luzar (KSČM). Komunisté ale zatím nemají jasné stanovisko, jestli uzavřenou schůzi podpoří, či nikoliv. „Jednání našeho klubu v této věci ještě pokračuje. (…) Snažíme se dát dohromady věci, které z volného prostoru jsou,“ uvedl Luzar s tím, že se komunisté nechtějí dostat do vleku mediálního světa.

Pokud nebude jednat sněmovna, měly by se sejít komise a výbory

Jurečka uvedl, že pokud toto vládní většinová koalice odmítne, jsou připraveni iniciovat jednání výborů a komisí, které jsou k tomu kompetentní, tak, aby bylo přerušené jednání sněmovny. „A aby na tato jednání komise či výborů mohli přijít i ostatní poslanci, kteří tam standardně nejsou,“ doplnil.

Tento postup podpořil také Rakušan s tím, že poslanci koalice STAN a Pirátů už iniciovali schůzi sněmovního bezpečnostního výboru a komise pro kontrolu vojenského zpravodajství za účasti ředitele služby generála Jana Berouna.

„Je zásadní, aby všichni aktéři této schůzky (a to zejména z bezpečnostních služeb) vysvětlili její okolnosti na bezpečnostním výboru Poslanecké sněmovny,“ napsal na Twitteru Bartoš. „Informace přinesené v médiích dále podporují podezření, že pan Hamáček o cestě do Moskvy od počátku nemluví pravdu. Takové jednání je vůči občanům země nepřípustné a je nutné adekvátně reagovat,“ řekl na brífinku před jednáním sněmovny.

Jisté je, že @jhamacek nemluvil pravdu, když říkal, že do Moskvy jet nechtěl. Pokud jde o článek na @SeznamZpravy, je zásadní, aby všichni aktéři této schůzky (a to zejména z bezpečnostních služeb) vysvětlili její okolnosti na bezpečnostním výboru Poslanecké sněmovny. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) May 4, 2021

Z opozice zní slova o rezignaci

Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové i Jurečky ohrožuje ministr vnitra bezpečnost Česka a zachoval se vlastizrádně. Hamáček by měl podle koalice Spolu rezignovat a vláda se podrobit hlasování o nedůvěře. Pokud se informace z médií potvrdí, měl by Hamáček rezignovat i podle Rakušana. „Nelze žádným způsobem kšeftovat, obchodovat s bezpečností lidí,“ řekl Rakušan.

Předseda Pirátů Bartoš řekl, že jeho strana bere informace vážně. „Pokud se potvrdí, musí z toho pan ministr vyvodit osobní zodpovědnost,“ řekl.

„To, co můžeme pozorovat na tomto příběhu cesty–necesty Jana Hamáčka do Moskvy, ukazuje, že to rozhodně není dobrá vláda. Je to vláda, která nehájí zájmy a bezpečnost naší země. Nedokážu si přestavit, že by na sekundu uvažovala britská premiérka Theresa Mayová o tom, že by v roce 2018 sedla do letadla a letěla do Mosky a chtěla se tam dohodnout s putinovským režimem, za co to ututlání vymění,“ dodal Jurečka.

Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že Hamáček je ve vážném podezření, že chtěl prodat národní bezpečnost za milion dávek neověřené vakcíny. „Je to neuvěřitelné, tímto způsobem ohrožovat naši bezpečnost, důvěryhodnost a snížit se k takovému odpornému obchodu. Jan Hamáček by měl hned rezignovat, nemůže vést ministerstvo, které je zodpovědné za bezpečnost lidí. On naopak bezpečnost občanů přímo ohrožuje. Toto je další důvod, proč koalice Spolu považuje za nutné vyslovit vládě nedůvěru,“ uvedl Fiala na sociálních sítích. Podle Adamové se bude Fiala tento týden zotavovat po zdravotním zákroku.

Ministr vnitra chce vykšeftovat bezpečnost země a zahlazení teroristického útoku za nějaké pochybné vakcíny. To je jak příběh z nějaké rozvojové země řízené dobrodruhy, ne ze suverénní demokratické země uprostřed Evropy. — Petr Fiala (@P_Fiala) May 4, 2021

Podle Rakušana by však při vyslovení nedůvěry dostal příliš pravomocí Rusku nakloněný prezident Miloš Zeman. Vhodnější by tak podle něj bylo vyvolat předčasné parlamentní volby. „Není dobré dávat veškerou moc nad Andrejen Babišem do rukou prezidenta Zemana. (…) Navíc se vyjádřil, že by nechal vládu dál vládnout bez důvěry,“ souhlasil Bartoš.

O požadavku uspořádání uzavřeného jednání dolní komory bude Spolu jednat na organizačním výboru sněmovny. Podle šéfa sněmovního klubu ODS Zbyňka Stanjury jde o tak závažné téma, že by ho měli poslanci probrat hned. Za uzavřenými dveřmi proto, aby mohli vyslechnout zpravodajské informace, které nemohou být veřejné.