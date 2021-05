Lavrov po schůzce s Blinkenem odmítl říct, zda Moskva souhlasí se summitem s USA

Blinken dal Lavrovovi najevo, že Washington usiluje o propuštění Paula Whelana a Trevora Reeda, dvou amerických občanů vězněných v Rusku. Řekl mu také, že Spojeným státům dělá starosti ruská vojenská přítomnost na Ukrajině a v jejím blízkém okolí i zdravotní stav ruského opozičního předáka Alexeje Navalného. Panuje podezření, že byl loni v létě v Rusku otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok. Navalnyj otravu připsal přímo ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a jeho tajné službě. Léčil se v Německu, po návratu do vlasti ho ale ruské úřady zadržely a poslaly na dva a půl roku do vězení.

Během schůzky Blinkena s Lavrovem vyšlo oficiálně najevo, že Spojené státy uvalily sankce proti osmi lodím a institucím zapojeným do stavby plynovodu Nord Stream 2, který povede po dně Baltského moře a poteče jím plyn z Ruska do Německa. Americká administrativa však upustila od sankcí proti společnosti Nord Stream 2 AG, která za projektem stojí, a jejímu výkonnému řediteli Matthiasi Warnigovi, jenž je považován za spojence Kremlu.

Setkání šéfů ruské a americké diplomacie žádný průlom nepřineslo, práce na vylepšování vztahů mezi oběma zeměmi přijde v příštích týdnech a letech, řekl Reuters nejmenovaný americký zdroj.

Varování před agresí

Blinken po schůzce s Lavrovem varoval, že pokud se Rusko bude chovat vůči Spojeným státům nebo jejich spojencům agresivně, Washington na to odpoví. Myslí si, že svět by byl bezpečnější, pokud by Spojené státy a Rusko spolupracovaly. Existuje podle něho mnoho oblastí, ve kterých se americké a ruské zájmy protínají.

Podle Lavrova existují „zásadní rozdíly v tom, jak hodnotíme mezinárodní situaci“, Moskva je podle něho ale připravená o všech otázkách diskutovat.

Ministři se sešli v Reykjavíku v době, kdy ve vztazích mezi oběma velmocemi panuje velké napětí, Rusko minulý pátek zařadilo Spojené státy spolu s Českem na seznam zemí, které nejsou přátelské. Agentura Reuters připomíná, že šlo o první osobní schůzku na tak vysoké úrovni od lednového nástupu současného amerického prezidenta Joea Bidena do úřadu. Příští měsíc by se ve snaze mrazivé vztahy zlepšit mohl sejít Biden s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.