Schůze sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě bude ve čtvrtek, oznámily koalice Pirátů se STAN a Spolu

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše by se o důvěře mělo hlasovat i kvůli neustálé otázce střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Toho v pondělí policie navrhla znovu obžalovat kvůli kauze dotací na farmu Čapí hnízdo.

„Kdo uteče ze sálu, vyslovuje důvěru,“ uvedl místopředseda ODS Zbyněk Stanjura na začátku úterní tiskové konference, na které koalice oznamovaly, že odevzdaly podpisy svých poslanců ke svolání schůze, na které se bude hlasovat o nedůvěře. Podle Stanjury by se o důvěře mělo hlasovat například kvůli vládní ztrátě podpory od komunistů.

Komunisté přestali vládu podporovat

Zásadní byla pro menšinový kabinet podpora komunistů, kterou ztratil v dubnu. Předseda komunistů Vojtěch Filip v pondělí na jednání sdělil premiérovi Andreji Babišovi (ANO), že o nedůvěře vládě bude výkonný výbor KSČM jednat ve středu.

Po schůzce s premiérem pak Filip řekl, že v anketě okresních organizací KSČM přibývá hlasů pro vyslovení nedůvěry vládě. Spekuluje se také, že by komunisté mohli vládu podpořit odchodem z jednacího sálu, to ale Filip nepotvrdil. „Jen se mě premiér ptal. Já řekl, že to není uzavřeno,“ uvedl Filip.

Premiér Babiš v pondělí jednal také s prezidentem Milošem Zemanem. Poté na dotaz novinářů, zda Zeman zopakoval, že i v případě ztráty důvěry vlády nechá menšinový kabinet ANO a ČSSD dovládnout do říjnových voleb, Babiš uvedl, že prezident má v tomto směru stejnou pozici a chtěl by jej ponechat ve funkci premiéra.