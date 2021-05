„Vyvolávat destabilizaci není dobře.“ Zeman podle Babiše zopakoval svou podporu vládě

Na dotaz novinářů, zda Zeman zopakoval, že i v případě ztráty důvěry vlády nechá menšinový kabinet ANO a ČSSD dovládnout do říjnových voleb, Babiš uvedl, že prezident má v tomto směru stejnou pozici. „Čtyři měsíce před volbami vyvolávat destabilizaci není dobře pro nikoho,“ podotkl premiér.

Vláda chce podle něj pracovat na očkování proti covidu-19, přípravě návratu dětí do škol po prázdninách či testování. „Celý den bude mít opozice možnost dělat svoji kampaň, je to třetí pokus a uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl ke čtvrtku ve sněmovně. Zeman osobně nepřijede, není to ani potřeba, doplnil.