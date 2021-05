Policie navrhla obžalovat Babiše a bývalou manažerku Agrofertu za dotaci na Čapí hnízdo

Premiér odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoli nezákonného, Mayerová v minulosti uvedla, že je přesvědčena o tom, že zákon porušen nebyl.

„Dnešního dne byl ve věci mediálně označované jako kauza Čapí hnízdo předložen spisový materiál společně s návrhem policejního orgánu na podání obžaloby dozorovému státnímu zástupci. Předložený spisový materiál má rozsah čítající přes 34 tisíc listů a státní zástupce se jím bude nyní zabývat, aby mohl rozhodnout, zda ve věci podá obžalobu, zastaví trestní stíhání, či vyřídí věc jiným způsobem,“ uvedl v pondělí Cimbala.

„O způsobu vyřízení věci bude společnost s ohledem na citelný veřejný zájem informována prostřednictvím sdělovacích prostředků,“ dodal Cimbala, podle které však nebude státní zastupitelství v průběhu sledování spisového materiálu a zpracování případu státním zástupcem poskytovat bližší informace.

Původně byli stíhán i Jaroslav Faltýnek a premiérova rodina

Podstatou kauzy je to, že farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Akcie vlastnily Babišovy děti a partnerka. Na dotaci by jako součást Agrofertu farma neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svých svěřenských fondů.

Původně policisté v kauze obvinili více lidí včetně členů Babišovy rodiny a tehdejšího místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. Stíhání Faltýnka a dalších tří lidí zrušil Šaroch v květnu 2018. Předloni zastavil stíhání všech zbylých obviněných včetně Babiše, přestože policie stejně jako nyní navrhovala podání obžaloby.