ŽIVĚ: Poslanci projednají zákony vrácené ze Senátu i zavedení covid pasu

S většinou zákonů, které se do sněmovny vrátily z horní komory, se poslanci nestihli vypořádat na předcházející pravidelné schůzi. Po senátním vetu by měla sněmovna znovu hlasovat například o poslanecké novele o veřejných zakázkách, podle níž by správa hmotných rezerv mohla nakupovat i určitou dobu po ukončení nouzového stavu ochranné prostředky proti koronaviru bez výběrových řízení.

Poslanci mají projednat i novelu o učitelích, v níž chce horní komora upravit placení učitelů v základních uměleckých a vyšších odborných školách. V trestní novele prosazují zase senátoři například odklad zavedení terapeutických programů pro řidiče a v soudní předloze ponechání nynějšího rozsahu spolurozhodování přísedících u soudů.

Dolní komora a Senát mají odlišný názor také na rozšíření okruhu lidí s poruchou autistického spektra, jejichž rodiny by měly nárok na příspěvek na vozidlo.