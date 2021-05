Česko je s covid pasem napřed, vládě se daří elektronizace, říká Havlíček. Podle Kolaji digitalizuje, co funguje i na papíře

Covid pas, který má začít na celoevropské úrovni fungovat od poloviny roku, by mělo být v Česku možné využívat již od června. „Od 1. června to bude na on-line bázi, od 15. června to bude v rámci aplikace,“ poznamenal vicepremiér Havlíček. Upřesnil, že to znamená, že od počátku příštího měsíce bude nutné stáhnout si do mobilního telefonu QR kód, kterým bude možné se prokázat například při cestování nebo v restauraci, později se kód sám zobrazí v aplikaci.

Česko je podle něj napřed, aplikace bude připravena tak, aby splňovala evropský standard, který bude platný až od července. Podle europoslance Kolaji ale bude také podstatné to, aby kontroloři dokázali covid pas přečíst – a to nejenom u Čecha, ale i u každého, kdo do tuzemska přicestuje. Tedy aby se nestalo, že někdo s očkováním či testem přijede, ale nakonec mu bude hrozit karanténa, protože se při kontrole nepodaří údaje přečíst.

„Bude muset mít Čech, když přijede do Německa, možnost prokázat se certifikátem, který mu byl vystaven v České republice – a obráceně,“ podotkl.