Koalice Spolu a Pirátů a STAN vyvolají hlasování o nedůvěře vládě. Podle Babiše není důvod

Minulý týden ale koalice Pirátů a STAN oznámila, že nezískala potřebnou podporu tak, aby se volby uskutečnily do konce léta. Pro rozpuštění sněmovny a vypsání předčasných voleb by bylo zapotřebí nejméně 120 poslanců.

Piráti a STAN původně podpisy připojit nechtěli, byli spíše pro rozpuštění sněmovny a vyhlášení předčasných voleb. Zdůvodňovali to zejména aktuální diplomatickou roztržkou s Ruskem a tím, že do konce května mají Česko opustit další pracovníci ruské ambasády.

Babiš nevidí důvod pro hlasování o nedůvěře

Předseda Pirátů Ivan Bartoš poznamenal, že je zásadní překonat i z pohledu zahraničí diplomatickou krizi. Považuje za nutné dokončit proces stanovení maximálního počtu pracovníků na ruském velvyslanectví v Praze.

Premiér Andrej Babiš uvedl, že nechápe, proč by měla sněmovna o vyslovení nedůvěry vládě hlasovat. Podle něj k tomu není důvod. „O vyvolání hlasování o nedůvěře se mluví stále. Nechápu, proč by mělo být vyvoláno, když máme pět měsíců do voleb, vláda zvládá očkování a pandemii, postupně rozvolňujeme a vrací se to do normálu,“ řekl Babiš.