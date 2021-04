Část opozice chce vyslovit vládě nedůvěru, část rozpustit sněmovnu. Babiš věří, že řádně dovládne i bez KSČM

Premiér je i díky tomu přesvědčen, že konec podpory od KSČM nic zásadního neznamená a jeho kabinet tím není ohrožen. „Budeme pracovat do posledního dne voleb. Myslím si, že jsou před námi velké výzvy. Musíme připravit rozpočet na příští rok, to je velice důležitá věc,“ řekl.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik v 90' ČT24 upřesnil, že to, že by komunističtí poslanci hlasovali pro vyslovení nedůvěry, neznamená, že takové hlasování sami navrhnou. „Sami ho vyvolávat nebudeme. (…) Je to na pravicové opozici, chce-li vyslovit vládě nedůvěru – o čemž hovořila celá léta,“ podotkl.

„Komunistická strana není součástí vládní koalice, je to opoziční strana. Ale měli konstruktivní přístup, že bez vlády by to nešlo a složení sněmovny vyloučilo složit jinou většinu. (…) Byla to vždy opozice. Řekněme opozice s výhodami,“ podotkl Vondráček.

Naději mohou nynější ministři čerpat i ze slov prezidenta Miloše Zemana. Ten v neděli v rozhovoru pro Blesk.cz uvedl, že by vládu nevyměnil, ani kdyby ztratila důvěru zákonodárců. „Podle ústavy není stanovena lhůta, po které vláda v demisi může nebo nemůže vládnout,“ prohlásila hlava státu.

Pro nedůvěru by zvedla ruku celá opozice. Zájem vyvolat hlasování však není

Vyslovit nedůvěru vládě jsou podle zjištění České televize připraveny všechny nevládní strany, ale většina z nich je na tom jako komunisté – nedůvěru vysloví, když to někdo navrhne. A potřebných 50 poslanců, kteří by tak mohli učinit, se zatím nenašlo. Vyvolat hlasování by chtěla jedině SPD, sama ale má jen dvě desítky poslanců, k nimž se nikdo nechce připojit. „Budeme znovu apelovat na ostatní strany, aby to hlasování proběhlo,“ řekl předseda hnutí Tomio Okamura.

Další opoziční strany daly najevo, že se jim nelíbí záměry Miloše Zemana. „Jestliže teď má sněmovna problém držet počínání vlády v nějakých mezích, tak v případě, že vláda přijde o důvěru a bude v nějakém podivném meziprostoru, tak si moc nepomůžeme,“ uvedl místopředseda Pirátů Radek Holomčík.

Raději předčasné volby? Není na ně čas, shoduje se vláda s KSČM i SPD

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) i spojenectví Pirátů a STAN dávají najevo, že by jim nejvíce vyhovovaly předčasné volby. K tomu by podle jejich názoru mohlo vést rozpuštění Poslanecké sněmovny. „Mohli bychom to ukončit, mohli bychom se rozpustit jako sněmovna a přistoupit k předčasným volbám,“ podotkla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Také podle místopředsedy STAN Jana Farského „nedává smysl, abychom v marasmu, do kterého nás vláda dostala, zůstávali další měsíce“.

Strany, které jsou takové možnosti nakloněny, však nechtějí jednat hned, nýbrž až po schválení novely volebního zákona, pravděpodobně tedy v květnu. Volby by se potom konaly s dvouměsíčním odstupem počátkem prázdnin.

Předseda sněmovny a místopředseda ANO Radek Vondráček však upozornil, že i v tomto případě by dostal prezident Zeman velký manévrovací prostor. „Když se sněmovna rozpustí, neznamená to automaticky účinnost toho aktu. Provádí to prezident. Měl by činit úkony tohoto typu bez zbytečného odkladu, takový je ustálený výklad. Nicméně pan prezident může vnímat lhůtu bez zbytečného odkladu po svém,“ poukázal. Dodal, že i po rozpuštění sněmovny by současná vláda pokračovala.