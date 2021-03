Češi mohou na procházku a sportovat mimo obec, v neděli přibylo 2373 nových případů covidu

Přesně po třech týdnech mohou lidé vyjít do přírody nebo sportovat i mimo území své obce, okres ale opustit nesmějí. Jinak se přísný režim neuvolní – a to přesto, že uzávěra byla původně jen do konce víkendu. V neděli v Česku testy odhalily 2373 nových případů covidu, o 955 méně než před týdnem – počet hospitalizovaných se ale stále dramaticky nesnížil. Země má od začátku pandemie koronaviru přes 24 tisíc obětí, vůbec první člověk v souvislosti s nákazou v zemi zemřel přesně před rokem.