Pokud jen na pár dní zavřeme průmysl, pandemii výrazně srazíme, domnívá se epidemiolog Smejkal

„Máme zavřené školy, divadla, kina, ale průmysl jede dál. Trošku bych přitlačil. Řada mých kolegů bojuje za to, jestli by kolem Velikonoc nebyla dobrá uzávěra také průmyslu, alespoň na pár dnů,“ řekl v pořadu Smejkal.

Tímto směrem jdou nyní úvahy zdravotnické rady. Smejkal je přesvědčen, že kdyby se k Velikonocům přidalo pár dní volna navíc, efekt na sražení pandemie by byl výrazný. Pokud se na tom s kolegy shodnou, navrhne to na Radě vlády pro zdravotní rizika.

Prymula z návrhu tolik nadšený není. Technicky by to dle něj asi prospělo, ale není pro to, aby se nyní průmysl uzavíral. Spíše chce hledat příčinu potíží. Nemyslí si, že to je problém průmyslu, ale spíše přestávek a obědů, kdy člověk, který má respirátor, ho během pauzy sundá. Výhody krátké uzávěry průmyslu považuje za obtížně zkalkulovatelné.

Smejkal uznal, že pauzy na obědy se potvrdily jako velice rizikové. Dodal, že je nutné přitlačit na testování. „Když rozjedeme testování dvakrát týdně, antigenními testy, kvalitním odběrem, tak můžeme ubrat někde jinde. Na pandemii je nutné tlačit z více stran,“ uznal.

Větší prodlevy mezi dávkami

Smejkal také hovořil o plánovaných změnách v systému očkování. Uvedl, že u lidí, kteří se teprve budou na očkování objednávat, asi dojde k prodloužení prodlevy mezi první a druhou dávkou. Je to z důvodu vysoké zátěže nemocnic. Upozornil, že rozhodnutí ještě není finální.

Prodleva může být až 42 dní po první dávce. Dodal, že očkování v Česku je také dosti logistický problém. „My jsme to zbyrokratizovali víc, než bylo nutné. Nechceme to komplikovat, zdůrazňujeme, že by toto rozhodnutí bylo krátkodobé. V dubnu už to nebude mít cenu, zátěž nemocnic nebude tak velká. Důležité je zdůraznit, že těm, co se druhá dávka odsune, to nijak neublíží. Naopak to zachrání lidské životy,“ řekl.