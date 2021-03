Vláda chce nouzový stav prodloužit nejméně o dva týdny, řekl Hamáček. Schillerová mluví o měsíci

„Pokud by to zabralo, tak po 14 dnech se můžeme dostat na denní nárůsty (počtu nakažených koronavirem) pod pět tisíc. Pak je možné zvednout plošná opatření, cestování mezi okresy a zbytek dojet podle pandemického zákona. To je nejrealističtější výhled,“ řekl Hamáček.

Pokud by sněmovna vládní žádosti nevyhověla, musela by se opatření po 28. březnu řídit pandemickým zákonem, podle Hamáčka by se tak rozvolnila plošná opatření z hlediska omezení volného pohybu. „Ono by to asi fungovalo také, ale pomaleji,“ řekl vicepremiér.

„Domluvili jsme se, že požádáme pravděpodobně o celých 30 dnů,“ řekla později v České televizi vicepremiérka Schillerová. Premiér Andrej Babiš (ANO) na dotaz ČTK možnou délku nouzového stavu nekomentoval. Uvedl, že opakovaně žádal členy kabinetu, aby svoje názory sdělovali vládě, která rozhodne a výsledek sdělí veřejnosti.

Prodloužení nouzového stavu navrhuje ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) kvůli tomu, že chce udržet přísné protiepidemické restrikce včetně zákazu cestování mezi okresy i o velikonočních dnech, tedy nejméně do prvního dubnového pondělí.

Menšinová vláda ANO a ČSSD zatím nemá v dolní komoře dojednanou podporu pro pokračování nouzového stavu. Podklady k účinnosti dosavadních opatření by měly obdržet opoziční strany v pondělí.