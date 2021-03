Restrikce zůstanou i na Velikonoce. Vláda povolí vycházky mimo obec, okresy ale zůstanou uzavřené

Fakta Schválené změny vládních opatření po 21. březnu možnost chodit na vycházku a sportovat i mimo katastr obce, kde člověk bydlí, ale stále pouze v rámci okresu

sportování bez roušky při dodržení dvoumetrového odstupu od ostatních

pravidelné testování na úřadech do 50 zaměsntanců a ve školách

očkování lidé nebudou muset podstoupit test při návštěvě sociálních zařízení

Od prvního března nesmějí lidé opouštět okres, kde žijí, pokud necestují za prací, k lékaři, případně za někým, kdo se bez jejich pomoci neobejde. Po okresu je možné jezdit na nákup, ale vycházky a sport vláda povolila pouze na území domovské obce. K tomu se zavřely téměř všechny zbylé školy, tedy zejména mateřské školy a první a druhé třídy základních škol, a začala platit povinnost nosit v obci venku respirátor nebo nejméně chirurgickou roušku. Uzavřela se i část obchodů, které dosud měly výjimku. Většinu těchto pravidel vláda ponechá beze změny i po 21. březnu, kdy měla skončit. Jediné významnější uvolnění se týká vycházek. „Nově budou omezeny na celý okres. To znamená, bude možno se i za přírodou, při sportování a podobně pohybovat po celém okrese. Zůstává nicméně v platnosti omezení pohybu mezi okresy,“ popsal ministr zdravotnictví Jan Blatný. K tomu ještě bude nově legální v zastavěné oblasti venku sportovat bez roušky, nebude-li nikdo blíže než na dva metry. Pohyb mezi okresy je podle Blatného nutné udržet na co nejnižší úrovni. „Nejsme v takové situaci, abychom si mohli dovolit větší změny,“ řekl. Nepřijde ale ani žádné zpřísnění. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) odmítl, že by připadalo v úvahu zavřít některé podniky na Velikonoce. Firmy podle něj plní významnou roli testovacích center. Velikonoce jsou zároveň obdobím, do kterého stávající restrikce s nejvyšší pravděpodobností vydrží bez dalších změn. „Velikonoce budou stejné, jako byly. To znamená, že lidé budou s rodinami – aby byli s nejbližšími, aby ještě vydrželi. Po Velikonocích nastane situace, kdy budeme řešit rozvolňování,“ avizoval premiér Andrej Babiš (ANO) s tím, že nejvyšší prioritou bude návrat dětí do škol. Kdy se začnou současná pravidla zmírňovat, vláda ještě neví. Formálně jsou vyhlášena do 28. března, to ale souvisí s aktuálním termínem konce nouzového stavu. Ministr zdravotnictví řekl, že je cílem začít uvolňovat záhy po Velikonocích, ale nelze to podle něj zatím slíbit. „Žádná data říkat nechci, nebylo by to seriózní. Školy jsou trvale prioritou, umím si představit, že to je něco, co je na dohled v řádu měsíce, ale ani tady nechci žádný konkrétní termín udávat,“ uvedl Blatný po čtvrtečním jednání vlády. Dodal, že v následujícím týdnu začnou jednání, z nichž by měl harmonogram rozvolňování vzejít. O návratu do škol budou jednat ministerstva zdravotnictví a školství. Již dříve Blatný řekl, že příprava plánu celkového rozvolnění je úkol pro novou hlavní hygieničku Pavlu Svrčinovou.

Vzhledem k prodloužení tvrdých opatření zřejmě požádá vláda o prodloužení nouzového stavu, který je zatím vyhlášen do 28. března. Podle Jana Blatného je k současnému rozsahu opatření nutný. „Pandemický zákon není schopný v současné rizikové situaci zabezpečit to co nouzový stav,“ podotkl ministr. Samotnou žádost ale vláda projedná až v pondělí. Opozice by chtěla víc – volnosti i dat Že budou stávající omezení pokračovat a nanejvýš bude možné chodit na vycházky i mimo území obce, dávali ministři najevo předem. Příliš tím nepotěšili opozici – ta čekala větší rozvolnění. „Chtěli bychom, aby byl zpátky zaveden pohyb občanů mezi okresy,“ podotkl předseda SPD Tomio Okamura. Předseda STAN Vít Rakušan by zase byl ocenil, kdyby do jiného okresu mohli jet alespoň ti lidé, kteří tam mají nemovitost. To ale vláda nepovolila, podle ministra zdravotnictví by to vedlo k tomu, že by mezi okresy cestovalo příliš mnoho lidí.