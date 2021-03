Ve středu přibylo téměř 12 tisíc nakažených, covid-19 mají stále i tisíce zdravotníků

„Pokud by někdo chtěl obcházet Státní ústav pro kontrolu léčiv a ministerstvo zdravotnictví, budu tomu aktivně bránit,“ prohlásil ministr, k jehož odvolání prezident již dříve vyzval.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) řekl při debatě v Senátu, že bude aktivně bránit tomu, aby v Česku byly používány protiepidemické léky a vakcíny, které by nebyly standardně schváleny. Reagoval na otázku, která se týkala informace webu Seznam Zprávy , že prezident Miloš Zeman chce, aby zatím neschválenou ruskou vakcínu Sputnik V prozkoumali čeští univerzitní vědci a dali vládě doporučení k jejímu užití. Zeman se kvůli tomu obrátil na rektora Karlovy univerzity Tomáše Zimu, potvrdil Seznamu prezidentův mluvčí.

Zdravotníci sice byli první skupinou, na kterou došlo při očkování, ale přesto zdaleka ještě nedostali vakcínu všichni. Očkováno jich je 57 procent. Více očkovaných je mezi zdravotníky v akutní lůžkové péči, u lékařů je to 74 procent a u sester 58 procent.

Zdravotníci ve středu naočkovali celkem 42 338 dávek vakcíny proti koronaviru. Je to o 4800 méně než před týdnem, jde ale o pátý nejvyšší počet dávek. Podle premiéra aplikace dávek zrychluje a po Velikonocích bude Česká republika schopna naočkovat až 100 tisíc lidí denně.

AstraZeneca je v Česku druhou nejpoužívanější vakcínou, připadá na ni 12,5 procenta celkového počtu aplikovaných dávek. Obě dávky AstraZenecy ale zatím dostala pouze stovka lidí. Souvisí to i s dlouhým intervalem mezi první a druhou dávkou – činí 12 až 13 týdnů.

Česká vakcinologická společnost navrhla prodloužení intervalu i v případě vakcíny Pfizer/BioNTech, ministr Blatný ale uvedl po čtvrtečním jednání vlády, že jeho úřad je proti tomu. V současnosti je mezi oběma dávkami třítýdenní rozestup, podle vakcinologů by mohl být dvojnásobný.

Ministr připustil, že pokud by Česká republika interval prodloužila, mohla by v příštích třech týdnech naočkovat první dávkou vakcíny o 180 tisíc lidí více. Na přelomu dubna a května by ale chyběla vakcína pro druhou dávku. „To znamená, že bychom jenom problém posunuli,“ poznamenal ministr.

Rozvolnění zatím nebude, restrikce zůstanou nejméně do Velikonoc

Od poloviny února neklesají denní přírůstky přes týden podle ministerstva zdravotnictví pod hranici deseti tisíc. I když denní přírůstky v mezitýdenním srovnání v posledních dnech klesají a reprodukční číslo se drží pod hodnotou jedna, nemocnice stále čelí rekordnímu počtu pacientů s covidem včetně těžkých případů.

Vláda za těchto okolností prodloužila většinu opatření účinných od počátku března, jako je zákaz cestování mezi okresy. Povolila pouze chodit na vycházky nebo sportovat mimo území obce, kde člověk žije.

Kvůli delší platnosti většiny opatření kabinet plánuje požádat sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu. Podle ministra Blatného by bez něj nebylo možné všechna opatření ponechat.