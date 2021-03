Vakcína AstraZeneca je bezpečná a efektivní, říká EMA

Agentura studovala jednotlivé případy závažných nežádoucích účinků. „EMA přezkoumávala ty konkrétní případy. Prostudovala se časová souvislost, jestli komplikace nastaly v posloupností s očkováním. Také se přezkoumával zdravotní stav jednotlivých lidí, a jestli hrály roli nějaké predispozice. Agentura pak přirovnala tyto případy k průměrům předtím, než se očkovalo, a dospěla k závěru, že to nevybočuje z normálu,“ vysvětlil proces epidemiolog Roman Chlíbek z České vakcinologické společnosti.

Podle Chlíbka se kolem vakcíny společnosti AstraZeneca zvedla vlna strachu, která byla medializovaná a politizována. Proto je dle něj dobře, že EMA přistoupila k přezkoumání rychle. „Skutečně rozsáhlý panel expertů posoudil všechny ty nálezy a nakonec došel k takovému verdiktu. Jenom se potvrdilo to, co už se vědělo – že AstraZeneca patří mezi bezpečné vakcíny.“

V současnosti nic nenaznačuje, že by vakcína od společnosti AstraZeneca způsobovala krvácení či krevní sraženiny, uvedla již dříve šéfka EMA Emer Cookeová.

Krevní sraženiny mohou v těle omezovat průtok krve cévami a v nejhorších případech způsobit i smrt nemocného. Vznikají například v nohou, mohou se ale dostat i do jiných částí těla, jako jsou plíce, srdce či mozek. Riziko onemocnění přitom stoupá s věkem. Zatímco v Česku se kvůli krevním sraženinám léčí přes dvacet tisíc lidí, ve světě se potíže projevují u jedné až tří osob z jednoho tisíce.

Podle Dolanského vakcína britsko-švédské společnosti v EU nemá příliš dobrou pověst. „Neposílá státům dodávky, které slíbila. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová ve středu vyčíslila, že EU získala od AstraZenecy pouze třetinu toho, co měla domluveno a schváleno v kontraktech. Připomínám, že Brusel na vývoj vakcíny přispěl nemalou částkou,“ řekl novinář. Zároveň dodal, že stanovisko EMA je signálem pro jednotlivé členské státy EU.

WHO podpořila vakcínu od AstraZeneca

Dodal, že se zatím žádným mechanismem nepodařilo zjistit, zda očkování číslo onemocněných významně zvyšuje. „Nic se neví o klinickém stavu pacientů, jestli tam byl předtím nějaký trombofilní stav, zda mají zvýšený sklon k těmto komplikacím. Trombolická nemoc je multifaktoriální. Je tam hodně faktorů, které se mohou sejít a vyústit v tuto situaci,“ dodal.

Podle šéfa evropské pobočky Světové zdravotnické organizace (WHO) Hanse Klugeho přínosy vakcíny od společnosti AstraZeneca převažují nad jejími možnými riziky a měla by se proto k očkování používat i nadále. Uvedl také, že nejhorší vývoj koronavirové pandemie v Evropě WHO momentálně eviduje ve středovýchodní části kontinentu.

„Při vakcinačních kampaních je běžné upozorňovat na možné nežádoucí účinky. To nezbytně neznamená, že tyto události souvisejí s očkováním,“ dodal Kluge s tím, že ani WHO si dosud není žádné takovéto souvislosti vědoma.

Kluge dále uvedl, že současná situace je nejnaléhavější v regionu, který byl úspěšný v boji proti nákaze v prvních šesti měsících roku 2020. „Je to střední Evropa, Balkán a pobaltské státy, kde incidence, počet lidí v nemocnicích a úmrtí jsou jedny z nejvyšších na světě,“ řekl představitel WHO s tím, že zrychlování šíření nákazy se nyní přesouvá směrem na východ.