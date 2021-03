Pandemie ve světě: Sasko uvolňuje podmínky pro pendlery. Další země přerušily očkování AstraZenecou

Francouzský ministr zdravotnictví Olivier Véran mezitím oznámil, že očekává čtvrteční verdikt evropské vědecké komunity ohledně vakcíny AstraZenecy, který by umožnil co nejdříve obnovit očkování touto látkou. Řekl, že poměr rizika a přínosu je stále ve prospěch očkování.

Dočasné přerušení očkování tímto preparátem až na dva týdny v úterý ohlásilo také Lotyšsko , které to označilo za „preventivní opatření“. Pro stejný postup se rozhodlo také Lucembursko . Také jeho zástupci uvedli, že jde o obezřetnost do doby, než bude k dispozici analýza EMA.

Výrobce vůbec první celounijně schválené vakcíny tak podle Komise po navýšení dodá členským státům od dubna do června přes 200 milionů dávek. To jsou více než dvě třetiny z celkových zhruba 300 milionů, s nimiž Komise pro druhé čtvrtletí počítá od všech čtyř výrobců autorizovaných preparátů. Vedle AstraZenecy jsou mezi nimi ještě firmy Moderna a Johnson & Johnson.

Sasko zmírňuje podmínky pro pendlery

Německá spolková země Sasko zmírňuje podmínky pro české pendlery, nově může přes hranice dojíždět každý, koho zaměstnavatel označí za nezbytného pro chod firmy. Nutný je ale každodenní negativní test na koronavirus a nezbytné bude i nadále potvrzení okresního úřadu, který ho ale bude vydávat na návrh zaměstnavatelů.

Po úterním zasedání zemské vlády to prohlásila saská ministryně sociálních věcí Petra Köppingová, která má na starosti i zdravotnictví a boj s koronavirem. „Shodli jsme se, že situace v hospodářství je velice vážná,“ zdůvodnila zmírnění podmínek Köppingová. „Jsem si vědoma, že toto rozvolnění vstupních podmínek ve skutečnosti povede ke zvýšení infekčních čísel. Pro mě je ale velice důležité to, že do Saska nemůže přijet za prací nikdo, kdo není denně testován.“

Přes hranice mohou podle ní dojíždět i učitelé či žáci. Zatímco pro pendlery rozvolnění podmínek platí ihned, tak pro školáky, děti dojíždějící do školek a osoby, které děti do školek doprovází, začne výjimka platit od soboty 20. března. Volnější podmínky pro přeshraniční cesty se týkají i příbuzných prvního stupně, tedy rodičů či dětí.

Předsedkyně Asociace pendlerů ČR Zuzana Vintrová změnu přivítala, jako problém ale podle ní vnímají pendleři vyžadované každodenní testování na koronavirus. Je to pro ně náročné časově i finančně, protože testy si podle Vintrové platí. Pokud by se musely testy dělat každý den stěrem z nosohltanu, považuje to Vintrová už za zásah do zdravotního stavu. Stěry z dutiny ústní by podle ní byly pro pendlery schůdnější.