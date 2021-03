„Děsíme se, co přijde.“ Pendleři z Karlovarska přicházejí o práci, k útlumu dochází i v těžbě a lázeňství

Situaci s obavami sleduje i vedení města. „Děsíme se bohužel toho, co přijde po letošních opatřeních. Dopad na zaměstnance v Německu bude velký a pociťujeme to už na jednotlivých případech, kdy někteří zaměstnanci, kteří jsou v městských bytech, mají problém s uhrazením nájemného,“ sděluje starosta Rotavy Michal Červenka (ČSSD).

„Platí kurzarbeit, 67 procent, protože mám dvě děti. Akorát člověk má dneska hypotéku, manželka je kadeřnice a má to tady v Čechách zavřené. Je to na štíru,“ dodává Potočný, který také žije v Rotavě.

Jakub Potočný se na tři týdny kvůli práci přestěhoval do Německa, kde pracuje jako programátor svářecích strojů. Po jednadvaceti dnech se vrátil domů a zpět do práce už nemůže. Na tento obor se totiž nevztahuje přeshraniční výjimka.

„Velká většina lidí z mého okolí jezdí do Německa a znám případy, kdy dostávají výpovědi. Nebo jsou na tom stejně jako já, bez příjmů,“ uvádí s tím, že zákaz výjezdu z okresu znamená nemožnost najít si nový příjem.

Už dva měsíce nemůže za prací do zahraničí třeba Josef Kronika z Rotavy, který pracuje jako sklář v menší německé firmě. Ta nechala své zaměstnance doma na neplaceném volnu.

Nejhorší situace je ze dvou příčin na Sokolovsku. Lidé přicházejí o práci kvůli útlumu těžby uhlí a hromadnému propouštění ze Sokolovské uhelné. Tisíce lidí z regionu také dojíždějí za prací do Německa, což teď nemohou.

Lidé v Německu dávají výpověď i sami

Problémy potvrzuje i Asociace pendlerů. Podle ní hrozí to, že za hranice nebudou moci dojíždět už ani pracovníci kritické infrastruktury.

„Dostali výpovědi, protože už nemají ani dovolené, ani přesčasové hodiny a Německá spolková republika je v tom případě nemůže jakkoliv platit, protože se nedostanou přes hraniční pásma. Jednoznačná výpověď,“ sděluje prezidentka Asociace pendlerů Zuzana Vintrová. Další skupinou jsou lidé, kteří dávají výpovědi sami a hledají si práci v Česku.

V Chodově nezaměstnanost prý ještě poroste

O práci ale nepřicházejí jen pendleři. Několik měsíců jsou doma také zaměstnanci lázní, restaurací, hotelů a také pracovníci strojírenství a zpracovatelského průmyslu. Útlum těžby uhlí a úpadek lázeňství se má kompenzovat.

„Na přímé zmírnění přijímáme prostředky jak z rozpočtu Karlovarského kraje, tak materiální prostředky kraje. Od ministerstva financí jsme obdrželi 10 milionů, abychom pomohli zvládat dopady epidemie v našem kraji,“ sděluje radní Karlovarského kraje Patrik Pizinger (HNHRM). Dodává však, že stát musí říct, jak se o lázeňství a turismus postará. Kraj pak naváže cílenými dotačními programy.

Pizinger je i starostou Chodova na Sokolovsku. „Já jsem si skoro jistý, že to číslo poroste. V Chodově už atakujeme skoro sedm procent. Není to jenom útlum těžby uhlí a zpracování uhlí, ale je to i lázeňství a turismus, které jsou v tuto chvíli výrazně zasaženy,“ doplňuje s tím, že v Chodově pracovala část lidí jak v Sokolovské uhelné, tak v Karlových Varech, proto roste nezaměstnanost i nejistota.

Epidemie zasáhla v Karlovarském kraji i tradiční výrobu. V největší porcelánce v Česku aktuálně chybí asi 50 zaměstnanců. Výrobu v továrně totiž z velké části zajišťují ženy, většina z nich ale teď kvůli uzavření základních a mateřských škol musí být s dětmi doma.