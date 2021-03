Epidemie slábne, ale pomalu. V nemocnicích je stále přes osm tisíc lidí

Nemocnice ale trápí hlavně nedostatek sester, jedná s lékařskou komorou o výpomoci zdravotníků z dalších ambulantních ordinací. Pomáhat by měli zejména v očkovacím centru, někteří i v nemocničních ambulancích, protože nemocniční ambulantní lékaři podle Zvěřinové pomáhají na lůžkových odděleních. Zároveň nemocnice využije i pomoc studentů zdravotnických škol. Během týdne by jich mělo u svaté Anny nastoupit 54.

Začíná třetí týden uzavřených okresů. Co dál, probere vláda

Pohyb po Česku je již dva týdny omezen dosud nejpřísněji od počátku pandemie. Kromě cest za prací či k lékaři nesmí lidé opouštět okres, kde žijí, a na vycházku či za sportem mohou pouze po své domovské obci, zavřené jsou všechny školy i školky kromě těch určených pro děti zdravotníků.

Restrikce jsou vyhlášené do 21. března, není však jasné, co bude potom. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného by to měla odpoledne projednat vláda, které předloží návrh dalšího postupu. V minulém týdnu ale avizoval, že nechce ještě ve velkém rozvolňovat. Připustil pouze, že by mohl skončit zákaz vycházek mimo území obce.