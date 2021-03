Blatný dál trvá na tvrdých opatřeních, povinné testování se rozšíří i na malé firmy

Do plošného testování zapojujeme dalších 650 tis zaměstnanců. Na vládě jsme právě schválili povinnost testů pro firmy od 10 do 49 pracovníků, v prvním kole nejpozději do 26/3. Celkově tak budeme testovat na pravidelné bázi již 3,2 mil pracovníků. Příspěvek zůstává 60 Kč/zam/test.

„Na vládě jsme právě schválili povinnost testů pro firmy od deseti do 49 zaměstnanců, v prvním kole nejpozději do 26. března. Celkově tak budeme testovat na pravidelné bázi 3,3 milionu pracovníků,“ informoval Havlíček. Testovat budou muset firmy.

Zvýšení ošetřovného

Vláda se v pondělí nedohodla ani na zvýšení krizového ošetřovného kvůli zavřeným školám. O zvednutí částky budou jednat poslanci ve sněmovně. Po zasedání kabinetu to na Twitteru oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Navrhovala zvýšení částky na 80 procent redukovaného výdělku.

Většina rodičů, která zůstala s dětmi do deseti let doma, může v současnosti pobírat 70 procent redukovaného výdělku. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje vyplácet tolik, kolik dostávali lidé loni v prvním vlně epidemie od dubna do konce minulého školního roku. Před rokem bylo ošetřovné na školáky do 13 let. Zvýšení věkové hranice ale resort neplánuje.

Školy kromě mateřských a speciálních se kvůli šíření covidu uzavřely loni 14. října. Žáci prvních a druhých tříd se pak vrátili do lavic 18. listopadu. Od 1. března jsou ale zavřené všechny školy včetně mateřských. Ministerstvo práce poukazuje na to, že se rodičům na ošetřovném příjem propadl, řada rodin je na dávce finančně závislá a peníze jim nestačí na pokrytí potřebných výdajů. Po měsících už domácnosti vyčerpaly rezervy. Podle ministerstva má navýšení zlepšit situaci rodin s dětmi, aby nemusely žádat o jiné dávky.

Ministerstvo odhaduje, že ošetřovné kvůli zavření škol může pobírat až 180 tisíc lidí. Nyní to týdně stojí asi 610 milionů korun. Při navýšení ze 70 na 80 procent redukovaného příjmu by to bylo za týden asi 700 milionů. Od začátku března do konce školního roku zbývá 17 týdnů. Pokud by všechny školy zůstaly po celou dobu zavřené, navýšené ošetřovné by si vyžádalo 1,53 miliardy navíc.