Pandemie ve světě: Německo prodloužilo kontroly na hranicích, Slováci nesmějí cestovat

Z oblastí s mutacemi smí do Německa cestovat jen Němci, cizinci žijící trvale v Německu, nákladní dopravci či vybraní pendleři, pokud se prokážou negativním testem na koronavirus. Všichni s výjimkou přeshraničních pracovníků a řidičů kamionů musí po příjezdu do karantény.

Po zrušení stálých kontrol volá nejen Česko s Rakouskem, ale vyzvala k němu i Evropská unie. Německo dosud uvolnění režimu odmítalo a zdůvodňovalo to snahou zabránit šíření mutací z Česka a Tyrolska do Německa. Česká republika a také většina Tyrolska je na seznamu oblastí s výskytem mutací koronaviru. Na tomto seznamu je i francouzský departement Moselle, proti kterému ale Německo stále kontroly neuplatňuje, což Vídeň s Prahou kritizují jako nepoměr.

Mluvčí ministerstva vnitra Steve Alter minulý týden v pátek prohlásil, že dosavadní hodnocení ukazuje, že kontroly jsou sice účinné, ale šíření koronaviru zcela zastavit nedokážou. To spustilo spekulace, že by se Německo mohlo vrátit k namátkovým kontrolám.

Slovenská vláda prodloužila nouzový stav

Slovenská vláda o dalších 40 dnů prodloužila nouzový stav, který v zemi platí od loňského října a který by jinak skončil tento pátek. Informovala o tom vicepremiérka Veronika Remišová. Prodloužení stavu nouze bude muset dodatečně potvrdit parlament, ve kterém mají vládní strany pohodlnou většinu. Někteří koaliční poslanci se ale k věci už dopředu postavili odmítavě.

Na Slovensku zůstane v platnosti zákaz vycházení s výjimkami. V současnosti je v zemi kromě jiného omezeno cestování mezi okresy a zaměstnanci potřebují potvrzení o negativním výsledku testu na koronavirus i na cestu do práce. Výrazné omezení pohybu lidí na veřejných místech platí rovněž večer a částečně v noci. Nově podle náměstka ministra zdravotnictví Petera Stachury nebude možné cestovat do ciziny za účelem rekreace.

Slovensko nadále čelí silné druhé vlně koronaviru, byť za poslední týden se epidemická situace v zemi mírně zlepšila. V nemocnicích ale zůstává obsazeno téměř 90 procent lůžek pro covidové pacienty v nejvážnějším stavu.

Kabinet premiéra Igora Matoviče například také schválil návrh novely zákona, na jehož základě stát vyplatí příbuzným každého zdravotníka, jenž podlehl covidu-19, odškodné zhruba 58 700 eur (1,5 milionu korun). Také s touto novinkou ještě musí souhlasit parlament.

Slovensko ve středu také téměř tři měsíce po začátku očkování spustilo nový elektronický registrační systém. Ten podle úřadů celý proces přihlašování výrazně zjednoduší. Nově tak obyvatelé země již nebudou muset čekat na průběžné uvolňování termínů. Podobný způsob registrace, jako nyní zavedlo Slovensko, už funguje v Česku.

Covid zabíjí také na Ukrajině

Ukrajina zaznamenala během uplynulého dne 289 úmrtí souvisejících s nákazou koronavirem, je to dosud nejvíc. Předchozí nejvyšší počet úmrtí kvůli nákaze za jediný den zaznamenala Ukrajina 11. prosince, kdy virus zabil 285 Ukrajinců.

O prudkém zhoršení situace podle listu Ukrajinska pravda svědčí také 11 833 nově potvrzených případů nákazy a hospitalizace 4887 lidí s covidem-19. To také představuje nový rekord, skoro o 15 procent vyšší než předchozí z 11. března, kdy muselo být hospitalizováno 4250 nakažených, uvedl ukrajinský ministr zdravotnictví.

Na konci loňského roku, kdy na Ukrajině vrcholila druhá vlna epidemie, počet hospitalizovaných nepřekračoval 2000 za den. Později však počet lidí, kteří potřebovali lékařskou péči v nemocnicích, začal růst.

Austrálie chce po EU AstruZenecu

Austrálie požádá Evropskou unii, aby umožnila vývoz jednoho milionu dávek vakcíny proti covidu-19 od firmy AstraZeneca. Dodávka preparátů má posloužit pro očkování v Papui Nové Guineji, kde se rozvinulo ohnisko nákazy. Na začátku března Itálie s podporou Evropské komise zablokovala vývoz 250 tisíc preparátů do Oceánie. EU nevyhověla předchozím výzvám, aby vývoz vakcín do Austrálie umožnila.

„Uzavřeli jsme na ně smlouvu, uhradili jsme je a chceme tedy dostat tyto vakcíny, abychom mohli podpořit naše nejbližší sousedy,“ uvedl australský premiér Scott Morrison. Austrálie již darovala Papui Nové Guineji 8000 dávek vakcín a chce jí poskytnout další milion dávek, které má země dostat ze zemí Evropské unie.

Austrálie poukazuje, že EU zablokovala vývoz kvůli dobré epidemické situaci v zemi. Nyní by ale dodávka posloužila pro stát, kde se epidemie zhoršuje. Austrálie se obává, že by se nákaza mohla rozšířit i za hranice země a že by v Papui Nové Guineji mohla vzniknout nová mutace viru.

Devítimilionová Papua Nová Guinea vykazuje relativně nízká čísla nakažených koronavirem, údaje jsou ale zkreslené nízkým počtem provedených testů. Země se potýká se silným růstem výskytu nákazy a hrozí kolaps nemocnic, varovaly místní úřady. Podle australských zdravotnických expertů má testování v Papui Nové Guineji alarmující výsledky. Například polovina těhotných žen, jež nastupují do nemocnice, má pozitivní test na koronavirus.