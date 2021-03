Brazilský zdravotní systém je na pokraji zhroucení, pandemie v zemi dál sílí

Obavy vyvolávající brazilská varianta

Rychlý nárůst nemocných odborníci i někteří politici spojují s takzvanou brazilskou variantou koronaviru. Například ministr zdravotnictví Eduardo Pazuello na konci února uznal, že je země v krizi a guvernérům jednotlivých států řekl, že nové varianty ještě více znesnadnily kontrolu pandemie v zemi.

Zmíněná varianta byla poprvé zaznamenána ve druhé polovině prosince v Manausu. Hlavní město státu Amazonas tvrdě zasáhla už první vlna pandemie. Očekávalo se, že lidé infikovaní v první vlně by mohli získat určitý stupeň ochrany nebo imunity. Přesto však město zažilo druhou vlnu.

Od konce loňského roku se tato mutace, která je označovaná jako P.1, rozšířila do dalších částí Brazílie a do více než 20 zemí včetně Británie a Spojených států. V nové britsko-brazilské studii, která ještě nebyla otištěna odbornou publikací, vědci na základě poznatků z Manausu usuzují, že P.1 by se mohla šířit 1,4 až 2,2krát snadněji než podoby SARS-CoV-2, které se v amazonském městě objevily předtím.

Také pozorovali velký počet nakažených, kteří už dříve covid-19 přestáli, přičemž pravděpodobnost takzvané reinfekce odhadli na 25 až 60 procent. Experti ale zdůrazňují, že tyto modely nemusí být přenosné do jiných podmínek.