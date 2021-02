Proměny škol po covidu? Některé on-line prvky by už mohly zůstat

Jak moc koronavirus za rok svého působení poznamenal obecně výuku na základních/středních školách a jaké dopady bude mít na žáky i učitele? Považujete ho skutečně za promarněný čas, jak někteří říkají, a tedy pro vzdělání ztrátový?

Michal Černý, prezident Asociace základních škol a ředitel Masarykovy základní školy Praha - Klánovice: Začnu od konce, dopad na jednotlivé děti se liší zcela zásadně. Rozdíly jsou nejen mezi školami, ale i přímo v jednotlivých školách mezi dětmi. Promarněný čas to ale zcela jistě není, naprostá většina učitelů se snaží. Samozřejmě je tu otázka efektivity distanční výuky, která je určitě nižší než u výuky prezenční. Myslím, že u většiny dětí se dá ztráta popsat tak, že se toho naučily „o něco méně“.

Problém vidím především v tom, že už je to všechno opravdu dlouhé a motivace dětí a tím i efektivita stále klesá. Čím déle to nyní bude trvat, tím to bude horší. Skupina dětí, pro které to byl opravdu ztracený rok, je ale poměrně malá, řekl bych, že do deseti procent. Ale i kdyby to byla jen tři procenta, problém to samozřejmě je. Zdaleka nejde jen o ty pověstné sociálně slabé. I ve své škole vidím některé hodně nemotivované děti z rodin materiálně velmi dobře zabezpečených.

Renata Schejbalová, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií ČR a ředitelka Gymnázia Nad Štolou: Záleží na typu školy. Na gymnáziích se domnívám, že výrazné ztráty ve vzdělání nebudou. Jednak učíme teoretické předměty, jednak máme i poměrně motivované studenty. Problémem je, že chybí osobní kontakt, že nemůžeme organizovat různé školní a mimoškolní činnosti, které studenty baví a rozvíjejí. Projektové dny, exkurze, jazykové pobyty…

Jaké největší následky podle vás tedy zanechal?

Černý (ZŠ): Největší ztráty nebudou ve vědomostech, ale spíše ve ztrátě pracovních návyků a zpřetrhání sociálních vazeb. Naštěstí se do škol podařilo relativně brzy dostat prvňáky a druháky, tam by ta ztráta byla možná fatální. Učitelé jsou dospělí, ti nic neztrácí, jsou pouze velmi unavení a více apatičtí, ale po návratu do škol nepochybně znovu „naskočí“.

U dětí je to jiné, vezměte, že devítileté dítě strávilo s covidem už desetinu svého dosavadního života. Nejsem odborník, psycholog, abych dokázal ty dopady přesně předpovědět, ale rozhodně nějaké budou. Zvláštní kapitolou jsou deváťáci nebo třeba maturanti, kteří v tomto období budou skládat důležité zkoušky. Ty budou tentokrát nejen o znalostech, ale i o míře schopnosti se vypořádat s nastalou situací.

Schejbalová (SŠ): Co se týče studentů, vím, že jim právě chybí sociální kontakt, ten běžný školní život, přestávky, potkávání, spolupráce. Chybí jim i mimoškolní život, nemůžou sportovat, chodit do kina, za zábavou. Mluvím s nimi o tom. Někteří to zvládají, i když jim to vadí. Někteří ale již mají problém se na výuku soustředit. Zvýšil se počet žáků s psychickými problémy.

Může něco z toho „negativního“ zůstat jako trvalá ztráta?

Černý (ZŠ): Myslím, že u běžných dětí snad ne. U dětí z té nezapojené skupiny, nebo třeba dětí psychicky labilních, bych si už tak jistý nebyl.

Schejbalová (SŠ): Chybí nám procvičení probrané látky. Trvalou ztrátou bych to ale z pohledu gymnázií nenazývala. Problém vidím spíš na odborných školách, kde již rok neprobíhá praktická výuka. Tam budou ztráty s největší pravděpodobností obrovské.

U malých dětí byla překážkou jistá nesamostatnost, u těch starších často zase puberta

Přinesl i něco pozitivního?

Černý (ZŠ): Učitelé se neuvěřitelným způsobem naučili využívat výpočetní techniku, různá digitální zařízení a aplikace. Také mezi nimi jsou rozdíly, ale jeden každý se nesmírně posunul. Objevili jsme nejen výhody distanční výuky, ale také její limity.

Žáci se pak naučili samostatně pracovat, organizovat si čas, hlídat si rozvrh, zjišťovat informace… Pochopitelně mluvím o těch, kteří to zvládli, nebyli to všichni. U malých dětí byla překážkou přece jen jistá nesamostatnost, u těch starších často zase puberta.

Schejbalová (SŠ): Pozitivního určitě to, že se učitelé zdokonalili v ovládání počítačů. To, co se přes všechny snahy, INDOŠe (Internet do škol) a podobně nepodařilo za několik let, se podařilo nyní. Byli jsme hozeni do vody a museli jsme plavat. Naučit se pracovat s novými aplikacemi, programy, softwarem. Úplně jinak učit. On-line hodinu nelze učit stejným způsobem jako ve třídě. Je třeba hledat nové metody práce, materiály. Studenti jsou v práci s počítači zběhlejší, ti neměli problém. Ale museli si sami organizovat svůj čas, více se připravovat samostatně.