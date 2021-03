Blatný chce nouzový stav až do konce Velikonoc. Filip ani Pekarová Adamová zatím podporu nevylučují

Pekarová Adamová uvedla, že koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) má plán dalšího postupu, o kterém by chtěla s vládou diskutovat. Podporovala by větší úpravy než ty, o kterých ve čtvrtek rozhodl kabinet.

Pekarová Adamová: Příspěvek firmám na testy by se měl zvýšit

Šéfka TOP 09 se také domnívá, že vláda ještě nevyhodnotila dostatečně výsledky testování ve firmách. Podpořila by také vyšší příspěvek na pořízení testů, než je současných 60 korun, a vyšší kvalitu testů.

Filip se v otázce vyhodnocení testů vlády zastal. S odkazem na prohlášení ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) připomněl, že výskyt odhalených nakažených byl mezi jedním až dvěma procenty.

Blatný zdůraznil, že není pro zvýšení příspěvku firmám na testy. Vedlo by to podle něho ke zvýšení cen, zatímco nyní došlo k jejich stabilizaci. Dodal, že testy se dají pořídít za cenu kolem 50 korun.

Prioritou je co nejdřívější návrat žáků do škol, na tom panuje shoda

Příští týden bude Blatný ze svého odborného hlediska vládě navrhovat častější testování ve firmách. Za vhodný by viděl interval tři až pět dnů. Ale výsledné rozhodnutí kabinetu bude záležet také na výsledcích jednání, které na toto téma povede ministr Havlíček se zástupci zaměstnavatelů.



V pořadu opět zaznělo přání Blatného, aby se po půli dubna mohly děti vrátit do škol. Nechtěl to však slibovat. Příští týden o tom budou spolu jednat ministerstva zdravotnictví a školství, která co nejdřívější návrat žáků do škol považují za svou prioritu.

Za prioritu to považuji i šéfové TOP 09 a KSČM. Filipovi dává smysl, že vláda má nyní určitý harmonogram, i když ho měla podle něho mít dříve. Zdůraznil nutnost mít připraveny neinvazivní testy pro školáky a očkovat pedagogy. S tím souhlasila i Pekarová Adamová. Zmínila také potřebu kvalitních respirátorů, nejlépe české výroby.

Blatný se chce vrátit do nemocnice

„Jsem lékař, zůstanu lékař a těším se, až budu zase jenom lékař,“ řekl Jan Blatný ke své případné politické budoucnosti. Až skončí na ministerstvu zdravotnictví, chce se vrátit do nemocnice.

Uzavření škol a školek souvisí podle Blatného mimo jiné s postcovidovým syndromem, který dětem po covidu-19 hrozí. Nabádal rodiče, aby neváhali, kdyby se stav dítěte po prodělání choroby zhoršil, a pospíšili s ním do nemocnice.