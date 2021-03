Stát zanedbal přípravu na pandemii, její počátek provázely zmatky a drahé nákupy, uzavřel kontrolní úřad

„Nedělali jsme žádné přípravy, předzásobení. Ve skladech státních hmotných rezerv bylo ke konci roku 2019 pouze 10 tisíc respirátorů a u poskytovatelů zdravotní péče bylo předzásobení pouze pro 20 procent odborného personálu, a to jenom na jedno použití,“ shrnul předseda NKÚ Miloslav Kala.

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na způsob, jak stát reagoval na šíření pandemie od počátku roku 2020 do konce loňského srpna. V té době zaplatil za ochranné prostředky 8,5 miliardy korun. V závěru kontroly akcentovali kontroloři celkovou nepřipravenost státu a zejména ministerstva zdravotnictví na samotnou variantu, že by se nějaká pandemie mohla rozšířit.

Drahé a nekvalitní, tvrdí NKÚ

Když se nový typ koronaviru v Česku objevil a začal se šířit, reagoval stát zmatečně, uvádí NKÚ. Nákupy se začaly zabývat dva týmy, jeden na ministerstvu zdravotnictví, druhý na ministerstvu vnitra, které spolu nespolupracovaly a ceny jejich nákupů se velice lišily.

„Byly ve velké rozptylu. Ministerstvo vnitra nakupovalo respirátory FFP3 v rozpětí od 60 do 422 korun, ale ministerstvo zdravotnictví nakupovalo dokonce respirátory FFP2, to znamená o třídu horší, a to až za 777 korun,“ shrnul Kala. Navíc NKÚ připomněl, že při dodatečném testování se ukázalo, že část pomůcek nesplňuje předepsané parametry.

Kontrolorům se do rukou dostaly protokoly o zkouškách vzorků z 28 milionů ochranných pomůcek, za které stát zaplatil 1,8 miliardy. „Z tohoto prověřeného vzorku nevyhovělo 13,3 milionu kusů respirátorů testům v prvním testování kvality. NKÚ kontrolou vybraného vzorku dodávek zjistil, že v některých případech se zboží dodané v rámci jednotlivých dodávek neshodovalo s testovaným vzorkem a zboží z některých dodávek nebylo testováno vůbec,“ stojí v závěrečné zprávě.