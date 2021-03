Blatný: Do Česka míří desítky tisíc vakcín od firmy Johnson & Johnson

Johnson & Johnson začne podle Blatného dodávat vakcíny od 16. dubna. Během dubna budou do EU dodány tři miliony dávek vakcíny, v květnu 13 milionů, v červnu 39 milionů. „Již v dubnu budou do České republiky dodány vakcíny pro desítky tisíc osob. Očkovat je budou přímo praktičtí lékaři a přímo jim bude zavážená,“ sdělil Blatný.



Dodal, že dorazí i 12 tisíc dávek léku od Regeneronu, dodávka vyjede v neděli ze Švýcarska. Neregistrovaný lék je určen pro pacienty, kterým hrozí těžký průběh covidu-19. V Česku už jsou tři tisíce dávek podobného léku od firmy Eli Lilly, zásoba tak vydrží na tři měsíce. Podle Deníku N už ale Česko nebude objednávat další dávky léku od Eli Lilly, který má mít horší výsledky než lék od Regeneronu.

Ministr také sdělil, že očkovací strategie pokračuje podle plánu, klesá počet nákaz a úmrtí u lidí nad 80 let, a snižují se nákazy u zdravotníků. Česko si podle něj vede dobře v rychlosti očkování v porovnání s jinými evropskými státy, vyočkováno je více než 80 procent dávek. Podle webu Our World in Data je české tempo v Evropě průměrné.

„Chci znovu upozornit na to, že nikde neleží žádné vakcíny. V současné situaci je stav takový, že zpoždění té nejčastější vakcíny od Pfizeru o jeden den by znamenalo, že bychom neměli čím očkovat. Vakcíny, které jsou v jednotlivých očkovacích místech, jsou tam přesně pro ty, kteří na ně čekají,“ uvedl Blatný. Do čtvrtka bylo podáno 1,26 milionu dávek, miliontý člověk by měl v Česku první dávku dostat v pondělí.