Ústavní soud zrušil část lednového omezení pro maloobchod a služby. Neznamená to jejich otevření, upozornil

Ústavní soud přijal pouze část stížnosti, většinou se nezabýval s odkazem na to, že pozbyla platnosti. I přes provedené úpravy ale zrušil bod vládního opatření, podle kterého „vláda s účinností ode dne 30. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 14. února 2021 do 23:59 hod. zakazuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách…“

ÚS zdůraznil, že nezpochybňuje existenci legitimního cíle, který napadené opatření sleduje, což je podle vyjádření vlády zabránění či aspoň zmírnění šíření covidu-19. Vláda podle ÚS ale v napadených usneseních ani při jejich přijímání nevysvětlila, proč přikročila k zákazu u některých provozoven a proč jiné mají ze zákazu výjimku, právě to vadilo i senátorům, kteří podnět podali.

Soud také zdůraznil, že regulace práv a povinností jednotlivců, potažmo rozhodování o tom, které skupině obyvatel zůstanou práva zachována a která naopak ponese břemena spojená s jejich omezením, nesmí být v moderním ústavním státě pouze projevem politické vůle.

„S ohledem na poměrně krátkou 'životnost' přijímaných krizových opatření Ústavní soud v minulosti konstatoval, že dojde-li v průběhu řízení před Ústavním soudem ke zrušení krizového opatření, avšak obsahově obdobná norma bude vtělena do krizového opatření nového, navrhovatel může návrh patřičně doplnit. K této situaci došlo i v této věci, což Ústavnímu soudu umožnilo, aby se návrhem zabýval věcně,“ ozřejmil Ústavní soud. Senátoři se na něj totiž původně obrátili už v souvislosti s listopadovými restrikcemi.

Opozice: Soud potvrdil to, co kritizujeme

Opoziční strany rozhodnutí ÚS vítají, opakují, že zdůvodnění vlády bylo nedostatečné a rozhodnutí diskriminovalo některé podnikatele. Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že po odůvodněných a daty podložených opatřeních volá téměř rok. „Byl to i jeden z důvodů, proč jsme nepodporovali nekonečné prodlužování nouzového stavu. Vláda si prostě nemůže dělat, co chce, ani v pandemii. Ústavní soud nám dal nyní za pravdu,“ napsal na Twitteru.

Podobně se vyjádřil i šéf Pirátů Ivan Bartoš. „Vláda měla rok na to situaci napravit. V tuto chvíli je ale epidemiologická situace velice vážná. Podle nás je nyní prioritou urychleně řešit kritickou situaci v zemi, a to úpravou opatření,“ uvedl. „ÚS nám dal za pravdu. Vláda prostě nemůže tahat zákazy jak králíky z klobouku, aniž by je rozumně odůvodnila, prokázala jejich smysl a nebyl to šikanózní nesmysl,“ napsal na Twitteru šéf KDU-ČSL Marian Jurečka.

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové soud de facto konstatoval, že vláda neodůvodněně likviduje maloobchod a není schopna prokázat nezbytnost opatření. „Jsem ráda, že tak potvrdil to, co říkáme od jara minulého roku. Tahle vláda je jen pro velké a kamarády šéfa,“ uvedla.



„Proč hypermarkety ano a malé obchody za přísných hygienických opatření ne? Zkrátka buď zavřeme vše s výjimkou potravin a lékáren, nebo otevřít maloobchod třeba i za přísnějších podmínek,“ napsal ČTK šéf STAN Vít Rakušan. Nutné je podle něj zacílení na ohniska nákazy, tedy testování ve firmách.

Podle senátorů byly restrikce diskriminační

Podle skupiny členů horní komory bylo opatření o omezení maloobchodu neurčité a přístup k podnikatelům podle kritéria prodávaného zboží nerovný a diskriminační. Poukazovali na to, že na jedné straně zůstala otevřená železářství nebo květinářství, na druhé straně musely mít zavřeno prodejny obuvi nebo zimního oblečení. Senátoři proto chtěli, aby soud část vládního usnesení vydaného již loni v listopadu zrušil.

Pod stížnost se podepsalo 63 senátorů z celkových 81. Podali ji již koncem listopadu – poté, co vláda změnila původní plošné uzavření obchodů tak, že v nich mohl být jeden člověk na patnáct metrů čtverečních, aniž by však povolila obchody otevřít.