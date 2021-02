Pandemický zákon jde do sněmovny, opozice má výhrady hlavně kvůli odškodnění

Na stav pandemické nouze bude dohlížet sněmovna, na opatření soudy

Pandemický zákon má v prvé řadě dát ministerstvu zdravotnictví větší pravomoci pro vyhlašování opatření proti šíření nákazy, než mu dává zákon o ochraně veřejného zdraví. Předpokladem pro zavádění opatření bude vyhlášení pandemické pohotovosti, vláda souhlasila s opoziční žádostí, aby jej vyhlašovala Poslanecká sněmovna, která by také měla pravomoc zrušit jej.

Jednotlivá opatření vyhlašovaná ministerstvem zdravotnictví by měl rychle kontrolovat Nejvyšší správní soud. Piráti a STAN dále apelovali na rychlý začátek testování na covid-19 ve firmách.

Zákon nebude účinný natrvalo. Podle předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka by měl být účinný pouze do února 2022, a to i v případě, že by v té době stav pandemické pohotovosti ještě platil.