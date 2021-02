Otevření obchodů máme šanci ustát, shodli se Havlíček a Prouza. Podle Půty zmizí konečně pásky

„Doposud to byly restrikce. A my dnes říkáme, pojďme možná i obnovit důvěru, pojďme otevřít zbytek obchodů a hlavně chovejme se tak, jak vyžadují normy, a pokud se toto podaří, máme šanci potom otevírat dále,“ věří Havlíček.

Podle Prouzy je situace teď jiná než před Vánoci, kdy vláda otevřela všechny obchody a služby najednou: „Důležité je, že to bude po malých vlnách, že se dootevře zbytek obchodů a počkáme dva až tři týdny, co to udělá. Ten opatrný přístup mi dává jistotu, že máme šanci to ustát.“

Otevření zbytku obchodů vnímá liberecký hejtman Půta jako důležitý krok. „Odstraní se nejasnosti v současném systému, kdy si můžete koupit dětské boty, ale v tom samém obchodě si nemůžete koupit boty pro dospělé, že budou otevřené všechny obchody ve stejném režimu je logičtější než zapáskované části supermarketu,“ podotkl Půta. Vnímá to jako signál lidem, aby opatření dodržovali.

V obchodech budou platit přísná hygienická a bezpečnostní pravidla. Personál bude muset nosit respirátory FFP2, pro zákazníky povinné nebudou. Dál by měl platit limit 15 metrů čtverečních provozní plochy na jednoho zákazníka, udržování dvoumetrových odstupů. Provozovatelé obchodů budou podle Havlíčka zodpovědní za specifický režim front.

Někteří odborníci otevírání obchodů kvůli zhoršené epidemické situaci nedoporučují. Prouza však nečeká, že by v obchodech byla velká koncentrace lidí. „Není vánoční sezóna a otevíráme jen malou část obchodů, nebude tak velký nával,“ hájil znovuotevření provozoven s tím, že lidé také čím dál více nosí respirátory.

Vicepremiér Havlíček připustil, že epidemická situace je vážná a doposud všechna nařízení nezafungovala tak, jak by si vláda představovala: „V tuto chvíli se opatření přiškrcovala, výsledek byl takový, že to neklesalo. Pojďme na to opačně, nastavíme pravidla a já věřím, že to naši lidé zvládnou.“