Zprovoznění obchodů se nám škaredě vrátí, školy by v naší situaci neotvíral nikdo, varuje Maďar

Od pondělí v Česku platí na dalších čtrnáct dní nouzový stav, který vláda vyjednala s hejtmany poté, co jí ho odmítla prodloužit Poslanecká sněmovna. Opozice nyní kabinet pobízí k obnově důvěry veřejnosti, návratu dětí do škol a uvolnění maloobchodního prodeje. To by se mohlo stát už v pondělí 22. ledna – za přísných hygienických podmínek.

Epidemiolog Rastislav Maďar, který před rokem v první vlně pandemie patřil do poradního týmu ministerstva zdravotnictví, ale před touto možností varuje: „Čistě epidemiologicky na to určitě vhodná doba není. Stále nám chybějí masivnější testovací kapacity, stále není vyřešená jednoduchá dostupnost testů. Lidé se vyhýbají karanténnímu záchytu, už nemají ochotu opatření dodržovat. (…) Když se otevře z důvodů jiných než odborných, čili když bude tlak politický nebo komerční, za stávající situace nám to virus škaredě vrátí.“

Upozornil na to, že Česko je v současnosti „v jedné z nejhorších situací, v jakých jsme byli“, protože společnost je mnohdy demoralizovaná, jenže reprodukční číslo i záchyty nových případů jsou stále vysoké (jen za pondělí jich přibylo bezmála devět tisíc), a zemí se navíc šíří nakažlivější varianty koronaviru.

„Všude, kam se podíváte, vidíte nedodržování opatření. Lidi už otravují. Nedivím se, ale je to (otevření obchodů) riziko. Kdyby lidé prevenci nedodržovali, rozjelo by nám to situaci. Virus bude mít prostor narazit na větší množství osob, které ještě nemají protilátky,“ varuje. Osobně by uvažoval o rozvolnění prodeje teprve ve chvíli, kdy by se denní počet nově nakažených dostal pod pět tisíc – čili na polovinu posledních čísel.

Maďar: Pokud teď otevřeme školy, budeme je brzy znovu zavírat

Stejně varovné jsou pro Maďara i znějící požadavky na otevírání škol, protože obnovení prezenční výuky zvyšuje mobilitu celé populace – ať už jde o přejezdy dětí, učitelů a nepedagogického personálu, nebo doprovázejících rodičů. Ti všichni by se nyní mohli potkávat v hromadné dopravě, ve škole navíc zvyšuje riziko přenosu dlouhá doba vystavení se případnému viru, pohyb bez roušek (svačiny) nebo jejich nedbalé nošení.

„Nemyslím si, že by si otevření škol riskla jiná země na světě na té úrovni, na které jsme teď nebo na které budeme za dva týdny. Když se to udělá, křivka půjde nahoru a za následek to bude mít, že se bude znovu brzdit, znovu půjdou děti ze škol pryč – a bude se to brzdit mnohem delší dobu,“ podotýká epidemiolog s tím, že koalice i opozice zjevně mají zájem toto riziko podstoupit.

„Epidemiologická situace příznivá není. Všichni bychom rádi uvolňovali, ale to zatím nejde. Musíme vydržet. Stále nemáme jistotu, co bude za týden,“ uzavírá. „Když se podíváme na mapu světa, jsou okresy (Sokolov, Cheb a Trutnov) v nejhorším možném stupni, který se v rámci planety ještě definuje. Za této situace už každé opatření bude mít některá pozitiva a současně mnoho negativ.“