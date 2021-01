ŽIVĚ: Poslanci jednají o dvojí kvalitě potravin, řešit budou i zahrádkářský zákon

Sněmovna už odložila na únor schvalování takzvaného nízkouhlíkového zákona, který se týká výkupu elektřiny z plánovaného bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Odklad při hlasování o změnách programu schůze prosadil předseda poslanců opoziční ODS Zbyněk Stanjura.

Poukazoval na to, že za týden by se mělo kvůli dostavbě Dukovan uskutečnit jednání premiéra Andreje Babiše (ANO) s předsedy ostatních sněmovních stran. Schvalování zákona by se proto mělo uskutečnit podle Stanjury až po tomto jednání, na kterém by se podle něho měla hledat shoda ohledně výběrového řízení.

Sněmovna je opět kompletní

V úvodu jednacího dne složil slib nový poslanec Jan Jakob (TOP 09), který v dolní komoře nahradil někdejšího předsedu poslanců TOP 09 a bývalého ministra financí Miroslava Kalouska. Jakob stojí v čele Roztok u Prahy. Od loňského podzimu je také středočeským krajským radním pro kulturu a již oznámil, že na tuto funkci v únoru rezignuje.

Na svém facebookovém profilu Jakob uvedl, že za svůj hlavní cíl v příštích měsících považuje boj za demokracii a svobodu. Napsal také, že chce navázat na dlouholetou Kalouskovu práci v rozpočtové odpovědnosti.

Kalousek působil jako poslanec 22 let. Úterní složení poslaneckého mandátu zdůvodnil brzkým startem předvolební kampaně. V říjnových sněmovních volbách už nebude kandidovat a v diskusích v dolní komoře by podle něho měli vystupovat zejména lidé, kteří se budou o hlasy voličů ucházet. TOP 09 jde do voleb spolu s ODS a lidovci pod logem Spolu.