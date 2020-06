Navrhneme snížení DPH na potraviny, je to lepší řešení než povinné kvóty pro obchody, míní Prouza

V Poslanecké sněmovně leží návrh, který má nařídit, aby se v obchodech povinně prodávaly české potraviny. Za sedm let by podle něj měl jejich podíl tvořit 85 procent veškeré nabídky. Potravinářská novela už byla těsně před schválením, poslanci ji ale vrátili zpět do druhého čtení, a to právě kvůli pozměňovacímu návrhu. Sněmovna se k novele vrátí v první polovině července, hlasovat by o ní mohla v září.

Novelu podporuje například Agrární komora. Podle ní by mělo jít pouze zhruba o 150 položek na trhu, ve kterých by se povinné kvóty požadovaly. Její odstupující prezident Zdeněk Jandejsek v OVM uvedl, že je žádoucí, aby Česko bylo soběstačnější v produkci potravin, které místní zemědělci podle něj dokážou vyrobit za stejných či nižších nákladů jako ti zahraniční.

Nastavení dotačního systému jako problém

Proti návrhu se naopak vymezuje Svaz obchodu a cestovního ruchu. Je podle něj v rozporu s evropským právem a vedl by ke zdražování a snižování kvality zboží. Svaz proto představil poslancům alternativní návrhy, jež jsou podle něj lepší než zákon. Tyto návrhy podle Prouzy cílí především na konkurenceschopnost. Česko by se tak mělo soustředit například na to, co čeští zemědělci dobře umí.

„Tady je spousta skvělých zemědělců, kteří dokážou vyprodukovat skvělé konkurenční věci, které jsou lepší než řada věcí v zahraničí, ale mají malý prostor,“ uvedl Prouza v OVM. Dodal, že jedním z velkých problémů je špatně nastavený dotační systém v Česku.

„Pořád je pro řadu lidí zajímavější pěstovat technické plodiny… než dělat něco, co je pracnější a rizikovější. To si myslím, že je jedna z těch klíčových věcí, které by měl stát řešit,“ dodal Prouza.

Právě českou dotační politikou se částečně zabývalo také páteční usnesení Evropského parlamentu. Podle něj jsou podporováni velcí oligarchové. Poukázalo také na politicky nevyvážené složení dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu.

„U nás všem, kdo mají větší kapacity a jsou v horších podmínkách, tak jsou jim kráceny podpory,“ reagoval na usnesení Jandejsek s tím, že tak to v Česku nefunguje. „Všichni ti malí dostávají to, o co si požádali, a ti velcí dostali třeba jen dvacet, třicet, čtyřicet procent,“ řekl.