Europarlament jednal o možném střetu zájmů českého premiéra, výsledek hlasování oznámí večer

„I proto, že se k této rezoluci přidala drtivá většina poslaneckých frakcí, a to včetně té, ve které zasedají čeští europoslanci zvolení za hnutí ANO,“ dodal zpravodaj.

„Zaměstnanci Evropského parlamentu mají nyní přibližně dvě a půl hodiny na to, aby hlasy sečetli. Předseda Evropského parlamentu by měl výsledek hlasování oznámit v půl desáté večer,“ dodal Dolanský s tím, že hlasování znamená negativní obraz pro Česko v EU.

Cílem europoslanecké mise podle něj bylo mimo jiné poskytnout úřadům doplňující informace k šetření, a ne vyvíjet politický tlak na probíhající audit Evropské komise. Babiš, který opakovaně odmítá, že by byl ve střetu zájmů, poslaneckou misi kritizoval jako snahu zpolitizovat auditní řízení.

„Zdá se, že oligarchické struktury skutečně fungují velmi dobře a za poslední dva tři roky prorostly do politiky,“ podotkl lidovecký člen europarlamentu Tomáš Zdechovský, který je jako člen kontrolního výboru spoluautorem usnesení a stejně jako jeho čtyři čeští kolegové z frakce bude hlasovat pro.

Usnesení vychází z debaty o zneužívání peněz z unijního rozpočtu, kterou poslanci vedli v lednu a v níž řada z nich situaci v Česku kritizovala. Do textu se promítly i závěry mise členů kontrolního výboru Evropského parlamentu, kteří v únoru navštívili Česko.

Podle pirátského poslance Mikuláše Peksy je načasování rezoluce důležité s ohledem na to, že lídři unijních zemí v pátek začínají jednat o balíku 750 miliard eur (přes 20 bilionů korun), který by si mezi sebe měly rozdělit členské země v rámci postpandemické obnovy ekonomik.

Podle jejího kolegy Alexandra Vondry je „případ Babiš precedens“ v tom, jak by měly české úřady v budoucnu bránit možným střetům zájmů politiků.

Rezoluci podpoří rovněž čtveřice členů ODS patřících do konzervativní europarlamentní skupiny. „Usnesení se nestaví proti České republice jako zemi, ale upozorňuje na problémy jednoho jejího občana, který je zároveň premiérem. Europoslanci nepovažují za normální, že člověk, který dotace rozděluje, je zároveň nejvíce čerpá,“ uvedla europoslankyně Veronika Vrecionová, která je stínovou zpravodajkou návrhu.

„Měli bychom se starat o to, kam by měly ty peníze zamířit a kdo z nich bude profitovat,“ podotkl Peksa s tím, že Evropská komise i členské státy by měly zabránit tomu, aby fond financoval podniky skrytě vlastněné vládními politiky.

Hlasování se hodlá zdržet komunistická europoslankyně Kateřina Konečná, jejíž strana v Česku podporuje Babišovu vládu. „Myslím, že si naše problémy máme vyřešit doma a nemíchat do toho Brusel,“ zdůvodnila poslankyně své rozhodnutí, k němuž prý dospěla po konzultaci se širším stranickým vedením v Praze.

Dvojice poslanců zvolených za SPD na dotaz ohledně svého hlasování neodpověděla. Nacionalistická frakce, do níž patří, však rezoluci podpořit nehodlá.