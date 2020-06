Vláda schválila zákon o evidenci skutečných majitelů. Podle kritiků pomůže Babišovi

Podle předlohy by byl Babiš považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil holding Agrofert, ale nikoliv za vlastníka samotného holdingu. Podle kritiků mu ustanovení nahrává ve chvíli, kdy jeho střet zájmů řeší unijní orgány. Babiš dlouhodobě odmítá tvrzení, že je ve střetu zájmů.

Babiš nařčení ze střetu zájmů opakovaně odmítá a označuje ho za politickou záležitost. Loňská zpráva auditorů Evropské komise týkající se dotací z evropských strukturálních fondů uvedla, že Babiš ve střetu zájmů je. Podle zprávy má stále vliv na holding Agrofert, ač ho v roce 2017 vložil do svěřenských fondů.

Ministerstvo v předkládací zprávě uvedlo, že evidence majitelů má posílit transparentnost právnických osob a právních uspořádání a je jedním z nástrojů boje proti praní peněz a financování terorismu. Předpis vymezuje, kdo je považován za skutečného majitele, ale také reguluje přístup k údajům v příslušné evidenci a proces zápisu údajů o skutečném majiteli.

Kabinet má na programu semafor pro cestování

Vláda by měla na pondělním zasedání dále projednat takzvaný semafor, tedy systém, který určí bezpečné země, do nichž by mohli Češi cestovat bez omezení, či ze kterých by naopak do Česka mohli přijíždět turisté. Mezi bezpečnými zeměmi by měly být například Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko či Řecko.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) měl dále vládě předložit takzvaný rekonstrukční balíček, který má pomoc zajistit českým firmám ve vybraných zemích, aby si i v době koronavirové krize udržely místo na tamních trzích.