Od poloviny června půjde bez omezení cestovat po většině EU. Zmírní se i omezení v kultuře

Země jsou v systému rozdělené do tří kategorií značících nízké, střední a vysoké riziko. Češi mohou bez omezení cestovat do států v prvních dvou kategoriích. Cizinci přijíždějící do ČR se ale budou muset nadále prokazovat testem i při cestě ze středně rizikových zemí, do nichž patří Itálie, Španělsko či Francie.

Mezi bezpečné země dále patří podle systému schváleného kabinetem také Maďarsko, Norsko, Finsko, Švýcarsko nebo pobaltské země. Do středně rizikových států náleží dále Dánsko, Belgie, Nizozemsko či Irsko.

V případě, že státy budou mít po 15. červnu omezení pro vstup na své území, cestování se bude řídit podmínkami druhé strany, upozornil na tiskové konferenci po jednání vlády ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Uvedl také, že nadále budou pokračovat namátkové kontroly na hranicích.

Od 15.6. můžeme začít cestovat po Evropě. Na vládě jsme schválili systém označující bezpečné země pro cestování. Barvy na mapě označují závažnost vývoje covid v dané zemi. Zeleně jsou bezpečné země, oranžově země se středním rizikem nákazy a červeně země s vysokým rizikem nákazy. pic.twitter.com/hSphgepOei — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) June 1, 2020

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) při sestavování seznamu ministerstvo vycházelo z dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Systém podle něj bude průběžně aktualizován podle epidemiologického vývoje. „Itálie je v očích a hlavách mnoha občanů spojena s koronavirovou nákazou asi nejvíce. Na druhou stranu situace se vyvíjí a dnes je Itálie na tom výrazně lépe, než byla před dvěma měsíci,“ poznamenal.

Co se týče zemí mimo Evropskou unii a přidružené země v Evropském hospodářském prostoru, řešení podle ministrů má být přijato na úrovni celé unie.

„Opakovaně jsme se s kolegy shodli, že je potřeba koordinovat to v rámci Evropské unie. Nedává velký smysl, kdyby jeden či dva členské státy otevřely hranice s třetí stranou. Potom je obrovský problém toto kontrolovat. Do 15 .6. Evropská komise doporučila vnější hranice Evropské unie ponechat uzavřené pouze s výjimkou nutných cest z ekonomických důvodů či návratu občanů Evropské unie,“ řekl Petříček.

Čeští občané mohou nyní bez povinnosti předkládat negativní test na koronavirus navštívit Slovensko, Rakousko a Maďarsko, musí se ale do 48 hodin vrátit zpět.

Více osob na akcích i v divadlech

V další vlně uvolňování pravidel přijatých od března kvůli epidemii koronaviru vláda rozhodla, že od 8. června se budou moci konat akce pro maximálně 500 osob. Divadla, kina či koncertní sály budou moci zrušit rozestupy v hledištích, kdy musela mimo jiné nechávat neobsazované celé řady, uvedl po jednání kabinetu ministr zdravotnictví Vojtěch.

Vláda také rozhodla, že od stejného data navýší limity pro počty návštěvníků zoologických zahrad, botanických zahrad a arboret na 250 lidí na hektar, dosud jich mohlo být 150. Limit v sobotu pražská zoo vyčerpala už dopoledne. Od 15. června vláda plánuje v těchto zařízeních zrušit limit úplně.

Zrušena budou od 8. června také omezení pro venkovní restaurační zahrádky a povinnost používat roušku v prostorách u bazénů. Pravidla pro relaxační prostory a dětské koutky v obchodních centrech budou zachována.