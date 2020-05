Končí nouzový stav, některá omezení ale platí dál

Podobné to bylo i u policistů. Jen kvůli hlídkám na hranicích bylo každý den potřeba zhruba 900 lidí, kteří následně chyběli ve vnitrozemí. „Po prvním měsíci jsme vyhodnotili jako velmi rizikové chování řidičů, kteří ve velké míře porušovali nejvyšší povolenou rychlost,“ líčí mluvčí policejního prezidia David Schön.

„Tady se ukázalo, že i my se budeme muset předzásobit jednorázovými ochrannými prostředky, protože ani my jsme na takovouto událost nikdy nebyli připraveni,“ popisuje generální ředitel hasičů Drahoslav Ryba.

„Když se podíváme na příklady z okolních zemí, které byly epidemiologicky více zasažené, tak tady by vládě slušelo více odvahy,“ přidává se Marek Výborný z KDU-ČSL. Podobně jako lidovci kritizují pomalé rozvolňování – zejména ve školství – také Starostové a nezávislí.

Konec nouzového stavu vítá opozice, podle které Babišův kabinet vnesl do krizové situace zbytečný chaos. „Myslím, že vláda by měla přejít od příkazů spíše k doporučením, protože lidé už dokázali, že se umějí sami chovat odpovědně,“ věří například šéf občanských demokratů Petr Fiala.

Děti se zatím do lavic hromadně nevrátí. První stupeň se má částečně otevřít 25. května. „Děti neví, jak to bude vypadat ve školách, volají nám starostové z regionů, že aby vše zajistili, museli by přistavět jedno patro školy a podobně,“ komentuje lídr STAN Vít Rakušan.