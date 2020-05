Výbor europarlamentu vyzval Komisi k zastavení plateb Agrofertu a nulové toleranci

„V České republice je stále největším příjemcem dotací z EU premiér a to je situace, kterou musíme vyřešit co nejrychleji,“ je přesvědčen německý europoslanec Daniel Freund z frakce zelených. „Jediný způsob, jakým se vyhnout střetu zájmů, je buď to, že nebude premiérem, nebo se zbaví holdingu. Holding je s ním očividně propojen a on má možnost jej ovlivňovat,“ dodal Tomáš Zdechovský.

Podle europoslanců ze závěrů mise vyplývá, že české úřady střety zájmů neumějí kontrolovat a že záleží především na čestném prohlášení dotčeného politika. Zpráva proto vyzvala úřady v Česku, aby co nejdříve odstranily nedostatky v „odhalování, prevenci a odstraňování střetu zájmů“.