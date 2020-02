Překlad auditu dotací pro Agrofert je na cestě do Prahy. Komise jej předala zástupcům Česka

Český překlad závěrečné zprávy prvního auditu týkajícího se možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) předala Evropská komise stálému zastoupení České republiky v Bruselu. V průběhu večera by se mohl dostat do Prahy. Doručení překladu je klíčové pro české úřady, které nyní budou mít dva měsíce na to, aby reagovaly.