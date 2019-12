Babiš má jedinou možnost – nečerpat, míní Blažek. Přísnější pravidla jsme ještě nezavedli, upozorňuje Válková

přehrát video Pavel Blažek, Dominik Feri, Helena Válková a Jan Hrnčíř hosty Otázek Václava Moravce

„Politika něco stojí a vysoká politika zvlášť. Aby měl Andrej Babiš navždy pokoj, tak má podle mne jedinou možnost – prostě nečerpat. Žádná vlastnická práva mu nikdo nebere,“ říká bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Zdůraznil, že předpisy mají zabránit samotnému střetu zájmů. „Mají minimalizovat možnost nekalého jednání. Nám tady dochází k situaci, kdy se Andrej Babiš brání tím, že to nedělá. Ale Evropská unie, a nejen ona, mu vyčítá: vy máte možnost to ovlivňovat. A to by mít neměl,“ pokračuje Blažek.

Podobně vidí situaci Dominik Feri, podle kterého Babiš musí buď opustit vládu, nebo prodat Agrofert. „Předseda vlády neudělal to, že by Agrofert prodal, vydal se cestou svěřenských fondů, kterou Evropská komise shledala ne úplně vyhovující,“ uvedl poslanec TOP 09. „Máme předsedu vlády, který chce čerpat dotace na pitomou inovativní linku na pečení toustového chleba. Jestli chce takto postupovat, tak ať není předseda vlády,“ míní Feri. V případě tlaku proti implemantaci zvednu svůj hlas, tvrdí Válková Bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková z ANO ale připomněla, že implementaci přísnějších evropských právních norem, které se týkají střetu zájmů, Česko zatím neprovedlo. „V momentě, kdy budeme implementovat – a musíme tak podle evropského nařízení postupovat – a byl by tady tlak, abychom to neudělali nebo to neudělali dokonale, tak budu první v ústavněprávním výboru, která zvedne svůj hlas,“ ujistila Válková v Otázkách Václava Moravce.

Na otázku implementace evropských norem upozornil i Jan Hrnčíř ze SPD. „Původní směrnici jsme implementovali zákonem ‚lex Babiš‘, premiér se domníval, že jej naplnil, což je docela možné. V tuto chvíli jsme ještě neimplementovali novou směrnici, ale pokud na to máme ještě prostor, neměla by nás Evropská unie tímto způsobem sankcionovat. To znamená, že česká vláda musí bojovat, aby chránila prostředky České republiky,“ uvažuje. Sněmovna ve čtvrtek přerušila debatu o závěrečném auditu Evropské komise ohledně dotací a údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše do doby, než tuto zprávu posoudí její kontrolní výbor. Dala mu na to čas do konce ledna příštího roku. Opozice požadovala mimo jiné zveřejnění auditu. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) to zatím odmítla. Česko ale podle ní požádá Komisi o stanovisko, zda může audit zveřejnit. Podle médií, která z auditní zprávy citovala, Česku hrozí, že kvůli údajnému střetu zájmů nynějšího premiéra bude Brusel chtít zpět až stovky milionů korun z dotací přidělených skupině Agrofert. Babiš ji dříve vlastnil, převedl ji ale do svěřenských fondů.

Stáhněte si Otázky Václava Moravce jako MP3

108.05 MB

Odkaz Podcasty ČT24 na Spotify

Odkaz Podcasty ČT24 v iTunes